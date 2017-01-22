Эскадра ненависти. Лучшие сериалы января

"Мик" / The Mick

Создатели: Дэйв Чернин, Джон Чернин

В главных ролях: Кэйтлин Олсон, Томас Барбаска, София Блэк-Д’Элиа

Премьера: 1 января

В названии сериала кроется игра слов: это не только имя главной героини, но и её национальность. Mick — так по-английски уничижительно называют ирландцев. Комедию "Мик" придумали братья Чернин, Дэйв и Джон, продюсеры и сценаристы ситкома-ветерана "В Филадельфии всегда солнечно" (в январе стартует двенадцатый сезон, и канал FXX продлил шоу ещё на два года). Центральную роль играет Кэйтлин Олсон, звезда той же "Филадельфии", где очаровательные дегенераты нашли гармонию за стойкой загаженного паба. Персонаж Олсон в "Мике" — это потрёпанная, но неунывающая дама по имени Микки, которая с грубоватым нахрапом воспитывает избалованных детей своей богатой сестры, пока та скрывается от правосудия за границей. Микки предстоит узнать о себе и о жизни много нового, но главное ясно сразу: ад — это не другие, ад — это чужие дети.

"Изумрудный город" / Emerald City

Создатель: Мэттью Арнольд

В главных ролях: Адриа Архона, Винсент Д’Онофрио, Оливер Джексон-Коэн

Премьера: 6 января

"Изумрудный город" — экранизация книги "Удивительный волшебник из страны Оз" Лаймена Фрэнка Баума. Работа над проектом стартовала в январе 2014-го: с того момента у сериала сменился шоураннер, съёмки то приостанавливали, то вновь запускали. Боссы канала NBC не желали мириться с тем, что современное телевидение изменилось так сильно, что дорогу из жёлтого кирпича теперь принято асфальтировать человеческими внутренностями. В конечном счёте Дороти повзрослела (теперь ей 20 лет), её верный пёсик Тотошка примерил ошейник грозного полицейского пса, а сама история с полётом в волшебную страну верхом на урагане стала куда мрачнее и серьёзнее, чем это было в детской книжке Баума. Сериал придумал Мэттью Арнольд, автор сериала "Сибирь", где герои выживали рядом с Тунгусским метеоритом. Арнольду помогает Дэвид Шульнер, продюсер "Королей". В мантию волшебника Оза завернулся Винсент Д’Онофрио (Фиск из сериала "Сорвиголова"), а Дороти сыграла Адриа Архона, мелькавшая в "Настоящем детективе". В первом сезоне "Изумрудного города" заявлено десять серий, за каждую в ответе Тарсем Сингх, режиссёр красочного "Запределья".

"Табу" / Taboo

Создатели: Том Харди, Чипс Харди, Стивен Найт

В главных ролях: Том Харди, Уна Чаплин, Джонатан Прайс

Премьера: 10 января

1814 год, Лондон. Джеймс (Харди) возвращается в родной дом после долгого путешествия по Африке. Поездка затянулась, близкие и друзья Джеймса решили, что он давно мёртв, но герой всего-навсего переродился. Он хочет получить своё законное наследство — умерший отец оставил после себя целую эскадру грузовых кораблей. Но когда речь идёт о таком громадном капитале, нельзя просто взять и вступить в наследство — придётся сперва вступить в лужи крови и сомнительные союзы. "Табу" — это семейный проект, придуманный британским актёром Томом Харди вместе со своим отцом Эдуардом, который использует писательский псевдоним Чипс. Том Харди сыграл главную роль в "Табу", а с разработкой шоу помог опытный Стивен Найт. У Найта за плечами три сезона популярной гангстерской драмы "Острые козырьки", где Харди появлялся в эффектной гостевой роли. Кроме видного британца в "Табу" хватает и других знакомых лиц: Стивен Грэм (Аль Капоне из "Подпольной империи"), Джонатан Прайс (Его Воробейшество из "Игры престолов") и Франка Потенте ("Беги, Лола, беги). "Табу" — мини-сериал с законченной историей, восемь серий выйдут на кабельном канале FX.

"Лемони Сникет: 33 несчастья" / Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events

Создатель: Марк Худис

В главных ролях: Нил Патрик Харрис, Патрик Варбертон, Малина Вайсман

Премьера: 13 января

Трое детей — брат и две сестры — остаются сиротами после пожара, в котором погибают их родители. Детей тут же берёт под своё крыло граф Олаф (Харрис), дальний родственник с повадками падальщика. Он мечтает завладеть наследством сирот и ради этого готов даже на тройное убийство. Олаф подстраивает детям несчастные случаи, а те упорно не умирают: борются за свою жизнь и умудряются сменить опекуна. Но граф — терпеливый стервятник, и ребятам ещё долго предстоит обходить его ловушки.

Сериал "Лемони Сникет: 33 несчастья" сделан для онлайн-кинотеатра Netflix, но это не перезагрузка одноимённого фильма 2004 года с Джимом Керри. Проекты стоят на общем литературном фундаменте — цикле детских книжек "33 несчастья" американского автора Дэниела Хэндлера (он написал их под псевдонимом Лемони Сникет). На этом сходство заканчивается — хотя бы потому, что для шоу Netflix писатель лично занимался сценарием всех серий. Графа Олафа воплотил в жизнь Нил Патрик Харрис, прославившийся после ситкома "Как я встретил вашу маму". В первом сезоне заказано восемь эпизодов, некоторые из них снял Барри Зонненфельд ("Люди в чёрном").

"Подлый Пит" / Sneaky Pete

Создатели: Брайан Крэнстон, Дэвид Шор

В главных ролях: Джованни Рибизи, Марин Айрлэнд, Марго Мартиндейл

Премьера: 13 января

Брайан Крэнстон, звезда "Во все тяжкие", одного из лучших сериалов на свете, вместе с Дэвидом Шором, создателем "Доктора Хауса", придумали совместный проект "Подлый Пит". Это криминальная драма про мошенника Мариуса (Рибизи), который вышел из тюрьмы и втёрся в доверие к пожилой паре, выдав себя за давно пропавшего внука по имени Пит. Но семья, в которую попадает фальшивый Пит, не так уж безобидна, как ему кажется на первый взгляд. Героя затягивает в новый водоворот криминала, откуда он давно хотел выбраться. И здесь, на мутном дне, он может найти по-настоящему любящую семью, которой у него никогда не было.

Релиз "Подлого Пита" состоится на цифровой платформе Amazon, хотя изначально шоу разрабатывали для эфирного канала CBS. После этих пертурбаций из проекта ушёл Дэвид Шор — его заменил Грэм Йост, продюсер сериалов "Правосудие" и "Американцы", а также сценарист знаменитой "Скорости" с Киану Ривзом. В первом сезоне "Подлого Пита" заказано десять серий, они будут доступны в день премьеры. Брайан Крэнстон снял один из эпизодов и появится на экране в гостевой роли.

"Родина" / Homeland

Создатели: Алекс Ганза, Ховард Гордон

В главных ролях: Клэр Дэйнс, Мэнди Пэтинкин, Руперт Френд

Премьера: 15 января

"Родина" — один из самых смелых сериалов современности, захватывающая история, которая прошла путь от исследования корней терроризма в упаковке семейной драмы до шпионского триллера по мотивам реальных событий. Авторы делали полную перезагрузку, убивая ключевого персонажа шоу, и всё равно держали сериал на плаву, ведь "Родина" — не "Игра престолов", здесь нельзя разбрасываться отрубленными головами на каждом шагу. В центре событий — Кэрри (Дэйнс), бывший агент ЦРУ с биполярным расстройством психики, сражающаяся с мировым терроризмом. Она бывала во всяких передрягах, а в шестом сезоне совершит новый кульбит. Героиня создала адвокатскую фирму, чтобы бороться с произволом американского правительства, которое в каждом мусульманине видит террориста. "Вся страна сошла с ума после 9/11, и никто не знает этого лучше, чем я", — говорит Кэрри, и это страшный диагноз.