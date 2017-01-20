На официальной странице мультфильма "История игрушек" в Facebook было опубликовано видео, в котором показываются все спрятанные в фильмах Pixar элементы, связывающие между собой фильмы анимационной студии Pixar.

Чаще всего они размещены на заднем плане, хотя некоторые из "пасхальных яиц" участвуют в действии. По этому видео видно, что все вышедшие на тот момент мультфильмы Pixar (включая те, в создании которых участвовал Disney) не только связаны между собой, но и формируют в своей совокупности одну большую историю, развивающуюся от "Храброй сердцем" до "Корпорации монстров".