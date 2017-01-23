Стали известны претенденты на антипремию "Золотая малина" в 2017 году

Фильмы "Бэтмен против Супермена" и "Образцовый самец 2" стали лидерами по количеству номинаций на 37 антипремию "Золотая малина" за сомнительные достижения в кинематографе. Об этом пишет КиноПоиск.
Вслед за этими лентами идут "Дедушка легкого поведения" (шесть номинаций), "День независимости: Возрождение", "Боги Египта", "Америка Хиллари" (у этих трех фильмов по пять номинаций) и "Алиса в Зазеркалье" (три номинации).
В 2017 впервые каждая из категорий «Золотой малины» расширена до шести претендентов.
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Список номинантов 37 церемонии вручения премии "Золотая малина" выглядит так:
Худший фильм
- "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии"
- "Боги Египта"
- "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
- "Дедушка легкого поведения"
- "День независимости: Возрождение"
- "Образцовый самец 2"
Худший приквел, ремейк, плагиат или сиквел
- "Алиса в Зазеркалье"
- "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
- "День независимости: Возрождение"
- "Образцовый самец 2"
- "Пятьдесят оттенков черного"
- "Черепашки-ниндзя 2"
Худший режиссер
- Динеш Д’Соуза — "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии"
- Алекс Пройас — "Боги Египта"
- Зак Снайдер — "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
- Роланд Эммерих — "День независимости: Возрождение"
- Бен Стиллер — "Образцовый самец 2"
- Тайлер Перри — "Хэллоуин Мэдеи"
Худший актер
- Динеш Д’Соуза — "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии"
- Бен Аффлек — "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
- Генри Кавилл — "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
- Роберт Де Ниро — "Дедушка легкого поведения"
- Бен Стиллер — "Образцовый самец 2"
Худшая актриса
- Бекки Тернер — "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии"
- Наоми Уоттс — "Дивергент, глава 3: За стеной"
- Шейлин Вудли — "Дивергент, глава 3: За стеной"
- Джулия Робертс — "Несносные леди"
- Тайлер Перри — "Хэллоуин Мэдеи"
- Меган Фокс — "Черепашки-ниндзя 2"
Худший актер второго плана
- Джонни Депп — "Алиса в Зазеркалье"
- Джесси Айзенберг — "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
- Оуэн Уилсон — "Образцовый самец 2"
- Уилл Феррелл — "Образцовый самец 2"
- Джаред Лето — "Отряд самоубийц"
- Николас Кейдж — "Сноуден"
Худшая актриса второго плана
- Джулианна Хаф — "Дедушка легкого поведения"
- Обри Плаза — "Дедушка легкого поведения"
- Села Уорд — "День независимости: Возрождение"
- Кристен Уиг — "Образцовый самец 2"
- Кейт Хадсон — "Несносные леди"
Худший сценарий
- "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии"
- "Боги Египта"
- "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
- "Дедушка легкого поведения"
- "День независимости: Возрождение"
- "Отряд самоубийц"
Худший актерский дуэт
- Джонни Депп и его тошнотворно эксцентричный костюм — "Алиса в Зазеркалье"
- Любые два египетских бога или смертных — "Боги Египта"
- Бен Аффлек и его худший враг в истории Генри Кавилл — "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
- Бен Стиллер и его еле-еле смешной друг Оуэн Уилсон — "Образцовый самец 2"
- Весь состав когда-то уважаемых актеров — "Призрачная красота"
- Тайлер Перри и все тот же затасканный парик — "Хэллоуин Мэдеи"