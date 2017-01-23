Стали известны претенденты на антипремию "Золотая малина" в 2017 году

Главные номинанты в этом году – "Бэтмен против Супермена" и "Образцовый самец 2"

Фильмы "Бэтмен против Супермена" и "Образцовый самец 2" стали лидерами по количеству номинаций на 37 антипремию "Золотая малина" за сомнительные достижения в кинематографе. Об этом пишет КиноПоиск.

Вслед за этими лентами идут "Дедушка легкого поведения" (шесть номинаций), "День независимости: Возрождение", "Боги Египта", "Америка Хиллари" (у этих трех фильмов по пять номинаций) и "Алиса в Зазеркалье" (три номинации).

В 2017 впервые каждая из категорий «Золотой малины» расширена до шести претендентов.

Список номинантов 37 церемонии вручения премии "Золотая малина" выглядит так:

Худший фильм

"Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии"

"Боги Египта"

"Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"

"Дедушка легкого поведения"

"День независимости: Возрождение"

"Образцовый самец 2"

Худший приквел, ремейк, плагиат или сиквел

"Алиса в Зазеркалье"

"Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"

"День независимости: Возрождение"

"Образцовый самец 2"

"Пятьдесят оттенков черного"

"Черепашки-ниндзя 2"

Худший режиссер

Динеш Д’Соуза — "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии"

Алекс Пройас — "Боги Египта"

Зак Снайдер — "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"

Роланд Эммерих — "День независимости: Возрождение"

Бен Стиллер — "Образцовый самец 2"

Тайлер Перри — "Хэллоуин Мэдеи"

Худший актер

Динеш Д’Соуза — "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии"

Бен Аффлек — "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"

Генри Кавилл — "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"

Роберт Де Ниро — "Дедушка легкого поведения"

Бен Стиллер — "Образцовый самец 2"

Худшая актриса

Бекки Тернер — "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии"

Наоми Уоттс — "Дивергент, глава 3: За стеной"

Шейлин Вудли — "Дивергент, глава 3: За стеной"

Джулия Робертс — "Несносные леди"

Тайлер Перри — "Хэллоуин Мэдеи"

Меган Фокс — "Черепашки-ниндзя 2"

Худший актер второго плана

Джонни Депп — "Алиса в Зазеркалье"

Джесси Айзенберг — "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"

Оуэн Уилсон — "Образцовый самец 2"

Уилл Феррелл — "Образцовый самец 2"

Джаред Лето — "Отряд самоубийц"

Николас Кейдж — "Сноуден"

Худшая актриса второго плана

Джулианна Хаф — "Дедушка легкого поведения"

Обри Плаза — "Дедушка легкого поведения"

Села Уорд — "День независимости: Возрождение"

Кристен Уиг — "Образцовый самец 2"

Кейт Хадсон — "Несносные леди"

Худший сценарий

"Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии"

"Боги Египта"

"Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"

"Дедушка легкого поведения"

"День независимости: Возрождение"

"Отряд самоубийц"

Худший актерский дуэт