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Главная » Стиль жизни » Культура » Стали известны претенденты на антипремию "Золотая малина" в 2017 году

Стали известны претенденты на антипремию "Золотая малина" в 2017 году

Стали известны претенденты на антипремию "Золотая малина" в 2017 году
Фото: rogueriver.tzo

Главные номинанты в этом году – "Бэтмен против Супермена" и "Образцовый самец 2"

23.01.17 283
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Фильмы "Бэтмен против Супермена" и "Образцовый самец 2" стали лидерами по количеству номинаций на 37 антипремию "Золотая малина" за сомнительные достижения в кинематографе. Об этом пишет  КиноПоиск.

Вслед за этими лентами идут "Дедушка легкого поведения" (шесть номинаций), "День независимости: Возрождение", "Боги Египта", "Америка Хиллари" (у этих трех фильмов по пять номинаций) и "Алиса в Зазеркалье" (три номинации).

В 2017 впервые каждая из категорий «Золотой малины» расширена до шести претендентов.

Список номинантов 37 церемонии вручения премии "Золотая малина" выглядит так:

Худший фильм

  • "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии"
  • "Боги Египта"
  • "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
  • "Дедушка легкого поведения"
  • "День независимости: Возрождение"
  • "Образцовый самец 2"

Худший приквел, ремейк, плагиат или сиквел

  • "Алиса в Зазеркалье"
  • "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
  • "День независимости: Возрождение"
  • "Образцовый самец 2"
  • "Пятьдесят оттенков черного"
  • "Черепашки-ниндзя 2"

Худший режиссер

  • Динеш Д’Соуза — "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии"
  • Алекс Пройас — "Боги Египта"
  • Зак Снайдер — "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
  • Роланд Эммерих — "День независимости: Возрождение"
  • Бен Стиллер — "Образцовый самец 2"
  • Тайлер Перри — "Хэллоуин Мэдеи"

Худший актер

  • Динеш Д’Соуза — "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии"
  • Бен Аффлек — "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
  • Генри Кавилл — "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
  • Роберт Де Ниро — "Дедушка легкого поведения"
  • Бен Стиллер — "Образцовый самец 2"

Худшая актриса

  • Бекки Тернер — "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии"
  • Наоми Уоттс — "Дивергент, глава 3: За стеной"
  • Шейлин Вудли — "Дивергент, глава 3: За стеной"
  • Джулия Робертс — "Несносные леди"
  • Тайлер Перри — "Хэллоуин Мэдеи"
  • Меган Фокс — "Черепашки-ниндзя 2"

Худший актер второго плана

  • Джонни Депп — "Алиса в Зазеркалье"
  • Джесси Айзенберг — "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
  • Оуэн Уилсон — "Образцовый самец 2"
  • Уилл Феррелл — "Образцовый самец 2"
  • Джаред Лето — "Отряд самоубийц"
  • Николас Кейдж — "Сноуден"

Худшая актриса второго плана

  • Джулианна Хаф — "Дедушка легкого поведения"
  • Обри Плаза — "Дедушка легкого поведения"
  • Села Уорд — "День независимости: Возрождение"
  • Кристен Уиг — "Образцовый самец 2"
  • Кейт Хадсон — "Несносные леди"

Худший сценарий

  • "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии"
  • "Боги Египта"
  • "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
  • "Дедушка легкого поведения"
  • "День независимости: Возрождение"
  • "Отряд самоубийц"

Худший актерский дуэт

  • Джонни Депп и его тошнотворно эксцентричный костюм — "Алиса в Зазеркалье"
  • Любые два египетских бога или смертных — "Боги Египта"
  • Бен Аффлек и его худший враг в истории Генри Кавилл — "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
  • Бен Стиллер и его еле-еле смешной друг Оуэн Уилсон — "Образцовый самец 2"
  • Весь состав когда-то уважаемых актеров — "Призрачная красота"
  • Тайлер Перри и все тот же затасканный парик — "Хэллоуин Мэдеи"
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