Госкино Украины выделит 22 млн грн на мистический триллер

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило контракт с компанией "Солар Медиа Интертейнмент" о предоставлении проекту "Egregor" режиссера Любомира Левицкого финансовой поддержки в размере 22 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Полнометражный художественный фильм "Egregor" стал одним из победителей 9-го конкурсного отбора Госкино, получив один из самых высоких баллов.

Приключенческий триллер с элементами мистики будет сниматься в Украине (Киеве, Львове), Франции и Германии. Производство фильма, общая стоимость которого составляет более 66 млн грн, завершится зимой 2018 года.

В основе сценария лежит история о том, как на протяжении сотни лет два ордена борются за возможность управлять сознанием человечества.

По словам Левицкого, идея фильма "Egregor" появилась у него после ознакомления с исследованием "эффекта сотой обезьяны". Его суть - в эксперименте, проведенном Лоуренсом Блэром и Лаелом Вотсоном в середине 1970-х годов, который доказывал паранормальное быстрое распространение информации обществу от группы, которая набрала критическую массу – сто человек.

Напомним, Любомир Левицкий известен по картинам "Штольня", "Ломбард", "Тени незабытых предков".