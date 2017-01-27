Розенко решил заняться возрождением заповедника "Хортица"

Под председательством вице-премьер-министра Украины Павла Розенко состоялось совещание по государственной поддержке развития Национального заповедника "Хортица".

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



"Мы хотим развитию " Хортицы" придать новый импульс и полностью раскрыть колоссальный потенциал этого важнейшего объекта природного, культурного и исторического наследия Украины. В течение многих лет с "Хортицей" боролись как с проявлением украинского национального духа. Но благодаря усилиям неравнодушных украинцев и меценатов на сегодняшний день Национальный заповедник "Хортица" является одним из наиболее посещаемых центров культуры нашего государства и является безусловным лидером в Запорожском регионе. Сейчас настало время и государству приложить свои усилия для его развития. Мы должны показать нашу "Хортицу" всему миру", - сказал Розенко.



"Именно поэтому мы инициируем большой национальный проект по возрождению "Хортицы". Кабинет министров Украины намерен обеспечить системное финансирование мероприятий по развитию Национального заповедника из государственного бюджета Украины. И я, как вице-премьер-министр Украины, готов взять этот вопрос на личный контроль и приложить все усилия, чтобы наша цель была реализована на высоком уровне", - подчеркнул он.

Розенко отметил, что реализация проекта предусматривает наработку плана действий, в котором будет отражено комплексное видение развития заповедника, четкий график реализации мероприятий и потребности в финансировании из государственного бюджета Украины и местных бюджетов.

Напомним, в 1993 году заповеднику на острове Хортица - первому среди подобных заведений Украины - предоставлен статус национального. На сегодняшний день в заповеднике сформирован мощный экспозиционный комплекс, в состав которого входят Музей истории запорожского казачества и возрожденная Запорожская Сечь. Гости Хортицы имеют возможность ознакомиться с коллекцией старинных судов, поднятых со дна Днепра, и культовыми объектами эпохи меди-бронзы.



В состав Национального заповедника "Хортица" входит Каменская Запорожская Сечь первой половины XVIII века в Бериславском районе Херсонской области, единственная не затопленная Каховским водохранилищем.

Среди первоочередных планов по развитию заведения - реконструкция Музея истории запорожского казачества, достройка историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" и совершенствование туристической инфраструктуры острова.