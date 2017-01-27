Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Розенко решил заняться возрождением заповедника "Хортица"

Розенко решил заняться возрождением заповедника "Хортица"

Розенко решил заняться возрождением заповедника "Хортица"
Павел Розенко / Фото: РБК-Украина

Среди первоочередных планов: реконструкция Музея истории запорожского казачества, достройка историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" 

27.01.17 105
2111

Под председательством вице-премьер-министра Украины Павла Розенко состоялось совещание по государственной поддержке развития Национального заповедника "Хортица".

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Мы хотим развитию " Хортицы" придать новый импульс и полностью раскрыть колоссальный потенциал этого важнейшего объекта природного, культурного и исторического наследия Украины. В течение многих лет с "Хортицей" боролись как с проявлением украинского национального духа. Но благодаря усилиям неравнодушных украинцев и меценатов на сегодняшний день Национальный заповедник "Хортица" является одним из наиболее посещаемых центров культуры нашего государства и является безусловным лидером в Запорожском регионе. Сейчас настало время и государству приложить свои усилия для его развития. Мы должны показать нашу "Хортицу" всему миру", - сказал Розенко.

"Именно поэтому мы инициируем большой национальный проект по возрождению "Хортицы". Кабинет министров Украины намерен обеспечить системное финансирование мероприятий по развитию Национального заповедника из государственного бюджета Украины. И я, как вице-премьер-министр Украины, готов взять этот вопрос на личный контроль и приложить все усилия, чтобы наша цель была реализована на высоком уровне", - подчеркнул он.

Розенко отметил, что реализация проекта предусматривает наработку плана действий, в котором будет отражено комплексное видение развития заповедника, четкий график реализации мероприятий и потребности в финансировании из государственного бюджета Украины и местных бюджетов.

Напомним, в 1993 году заповеднику на острове Хортица - первому среди подобных заведений Украины - предоставлен статус национального. На сегодняшний день в заповеднике сформирован мощный экспозиционный комплекс, в состав которого входят Музей истории запорожского казачества и возрожденная Запорожская Сечь. Гости Хортицы имеют возможность ознакомиться с коллекцией старинных судов, поднятых со дна Днепра, и культовыми объектами эпохи меди-бронзы.

В состав Национального заповедника "Хортица" входит Каменская Запорожская Сечь первой половины XVIII века в Бериславском районе Херсонской области, единственная не затопленная Каховским водохранилищем.

Среди первоочередных планов по развитию заведения - реконструкция Музея истории запорожского казачества, достройка историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" и совершенствование туристической инфраструктуры острова.

5
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Розенко: МВФ снял требование о повышении пенсионного возрастаРозенко: Основой пенсионной реформы могла бы стать трехуровневая системаВсе очень просто: Розенко пояснил, почему в Украине низкие пенсии

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Если Порошенко — главный враг, то Путин рано или поздно станет другом, — Тарас Чорновил 27111
  2. И Путин, и Трамп — лжецы, жулики, бандиты, самовлюблённые эгоисты, — профессор Александр Мотыль 6305
  3. Принуждение к безналу. Как украинцы обходят запрет на расчёты наличкой от 50 тыс. грн 15808
  4. Торг здесь неуместен. Что стоит помнить политикам, рассуждая о судьбе Крыма 7011
  5. Украину спасут решительные меры, но не железная рука, – футуролог Сергей Волошин 3603
  6. Кто вы, мистер президент. 8 сезонов Трамп-шоу в Белом доме 2072
  7. Сияние чистого безумия. Американский историк об уроках прошлого, которые не усвоило человечество 5917
  8. Упал на старте. Пять инцидентов на президентских инаугурациях 14132
  9. Умный врач знает, что происходит с душой человека, — Евгений Черняховский 6051
  10. Эскадра ненависти. Лучшие сериалы января 3111
  1. Трамп подготовил указ о снятии санкций с России, – СМИ 6664 / 7100
  2. Привет из Гааги. Какие будут последствия, если Кремль откажется выполнять решение Международного суда 4938 / 5449
  3. В Украине планируют "декоммунизировать" 8 марта, 1 и 9 мая 4243 / 5148
  4. В Киеве на Позняках бушуют токсичные "пылевые бури" 2826 / 2982
  5. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 2226 / 2477
  6. В Госдуме России заговорили о территориальных претензиях к Казахстану 2095 / 2501
  7. Евро может исчезнуть в течение полутора лет, - кандидат в послы США при ЕС 1739 / 1932
  8. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 1671 / 1949
  9. В Boeing показали новые скафандры для космонавтов 1660 / 1897
  10. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 1659 / 3789
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 36 / 2055
  2. Трамп подготовил указ о снятии санкций с России, – СМИ 33 / 7100
  3. В Украине планируют "декоммунизировать" 8 марта, 1 и 9 мая 27 / 5148
  4. Привет из Гааги. Какие будут последствия, если Кремль откажется выполнять решение Международного суда 26 / 5449
  5. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 20 / 2477
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 15 / 1949
  7. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 11 / 3789
  8. Кода радости. О чёрных и белых клавишах в судьбе 11-летней пианистки Христины Михайличенко 6 / 9116
  9. Украина значительно увеличила отбор газа из подземных хранилищ 5 / 339
  10. Умный врач знает, что происходит с душой человека, — Евгений Черняховский 5 / 6051
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.