Британское издание The Guardian опубликовало серию снимков, ставших в 2016 году победителями организованного платформой Sky Pixel конкурса. Все фотографии сделаны с помощью дронов. Об этом пишет 112 Украина.
В целом галерея насчитывает 11 снимков. В ней представлены фотографии - победители конкурса, а также несколько фаворитов издания.
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Плотина в Окленде (Новая Зеландия) / Фото: SkyPixel
Автомобильный мост в США / Фото: SkyPixel
Поля в Италии / Фото: SkyPixel
Замерзшая река в США / Фото: SkyPixel
Ловля рыбы (Китай) / Фото: SkyPixel
Автомобильная парковка / Фото: SkyPixel
Люди гуляют среди фонтанов / Фото: SkyPixel
Фото: SkyPixel
Дорожка между разноцветными линиями тюльпанов в Нидерландах / Фото: SkyPixel
Караван верблюдов в пустыне / Фото: SkyPixel