Американская киноакадемии разместила на своем Twitter-аккаунте трейлер "Оскара-2017".
В одноминутном трейлере самой престижной премии в киноиндустрии собраны фрагменты из самых нашумевших фильмов года ("Ла-Ла Лэнд", "Дедпул", "Джеки", "Пой" и других) и эффектные кадры с прошлогодней церемонии.
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The #Oscars trailer is here! pic.twitter.com/dOOzSFtfZc— The Academy (@TheAcademy) 27 января 2017 г.
Напомним, 89-я церемония вручения наград "Оскар" состоится 26 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.
24 января американская киноакадемия объявила список номинантов на кинопремию "Оскар". Лидером по количеству номинаций стал фильм "Ла-ла ленд". Он упомянут в шорт-листах 14 раз. Такого же результата достигали ранее только фильмы "Титаник" и "Все о Еве".