Документальный фильмом об Олеге Сенцове "Процесс" будет представлен на 67-м Берлинском международном кинофестивале, который пройдет с 9 по 19 февраля. Об этом сообщается на странице фильма в Facebook.

Согласно представленному там расписанию "Процесс" на Берлинском кинофестивале впервые продемонстрируют на пресс-показе 10 февраля, официальная же премьера состоится 11 февраля в 15.00. Тогда же запалнирована дискуссия с участием представителей Европейской киноакадемии.

Режиссер ленты, российский документалист Аскольд Куров познакомился со своим украинским коллегой во время показа в Москве его фильма "Гамер". После этого они продолжали общаться в соцсетях. Когда после начала российской агрессии Сенцова перевезли в Москву, где судили по сфальсифицированным обвинениям, Куров приходил на судебные заседания. Так и появилась задумка снять про это фильм.

Рабочее название картины было "Освободить Олега Сенцова!". Но потом Курову пришла идея провести параллель с романом в жанре абсурда "Процесс" Франца Кафки.

"Она возникла от бессилия. Понимаешь, что ничего не может помочь, повлиять. Даже когда свидетель признается, что давал показания вследствие пыток и отказывается от них. Машина существует вне логики доказательств. Просто движется по расписанию к известной всем "конечной остановке". Ведь следователи с самого начала заявили Сенцову, что за упорство его посадят на 20 лет", - отметил Куров в интервью Новой газете.

Ранее Верховный суд России признал законными и оставил в силе приговоры к 20 годам тюремного заключения в колонии строгого режима для украинского режиссера Олега Сенцова и 10 годам лишения свободы для крымского активиста Александра Кольченко.

Российские власти обвинили Сенцова и Кольченко в создании ячейки "Правого сектора", поджоге офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия" в Симферополе, а также в подготовке взрыва памятника Ленину. Сенцов и Кольченко обвинения отрицают, Сенцов на суде рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его, чтобы выбить нужные им показания.