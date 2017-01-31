В Ивано-Франковске установили гипсовую скульптуру в честь мультипликационного героя мультфильма "Симпсоны" Гомера Симпсона. Об этом пишет Галицкий корреспондент.
Инициатор создания скульптуры глава Ассоциации студенческого самоуправления Прикарпатья Сергей Дубей сказал, что статуя должна привлекать туристов, которые едут на курорт "Буковель".
Установка скульптуры не имеет никаких коммерческих целей, организаторы обошлись без поддержки городских властей или политических партий.
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Персонажа Гомера Симпсона выбрали местные жители путем голосования в социальных сетях. За Гомера Симпсона проголосовали 4 тыс. пользователей, второе место в голосовании получили пингвины Мадагаскара, третье - Шрек.