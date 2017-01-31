Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Видео В Ивано-Франковске установили памятник Гомеру Симпсону

Видео В Ивано-Франковске установили памятник Гомеру Симпсону

<span class="label red">Видео</span> В Ивано-Франковске установили памятник Гомеру Симпсону
Фото: gk-press.if.ua

Персонажа выбрали путем голосования в социальных сетях

31.01.17 470
0000

В Ивано-Франковске установили гипсовую скульптуру в честь мультипликационного героя мультфильма "Симпсоны" Гомера Симпсона. Об этом пишет Галицкий корреспондент.

Инициатор создания скульптуры глава Ассоциации студенческого самоуправления Прикарпатья Сергей Дубей  сказал, что статуя должна привлекать туристов, которые едут на курорт "Буковель".

Установка скульптуры не имеет никаких коммерческих целей, организаторы обошлись без поддержки городских властей или политических партий.

Персонажа Гомера Симпсона выбрали местные жители путем голосования в социальных сетях. За Гомера Симпсона проголосовали 4 тыс. пользователей, второе место в голосовании получили пингвины Мадагаскара, третье - Шрек.

 

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Мемориал Героев Небесной сотни планируют открыть к 2024 годуВ Закарпатье с полудня запрещено движение грузовиков на трех дорогахВ Ивано-Франковске школы закрыли на карантин до конца года

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 12216
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 26578
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 2931
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 6090
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 4699
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 4546
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2423
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 3889
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 1416
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 1558
  1. Украинские биатлонисты объяснили уход с пьедестала во время исполнения гимна России 6638 / 7588
  2. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 3387 / 3734
  3. Активисты в ватниках и с балалайками призвали украинцев забрать свои сбережения из российских банков 3366 / 3738
  4. В Пентагоне просчитают живучесть Китая и России после гипотетического нанесения по ним ядерного удара 3209 / 3622
  5. В Госдуме России заговорили о территориальных претензиях к Казахстану 2689 / 13270
  6. На рынке труда Украины растет количество вакансий 2192 / 2405
  7. Знак свыше: небо над оккупированным Крымом засияло цветами украинского флага 2070 / 2280
  8. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 1999 / 12216
  9. Удержаться на плаву. Как в Украине уничтожают малый бизнес 1791 / 2030
  10. Быть оружейным бароном. Какое оружие и кому продаёт Украина 1697 / 2201
  1. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 47 / 3734
  2. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 25 / 12216
  3. Организаторы Евровидения-2017 представили официальный слоган и логотип конкурса 24 / 1571
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 12 / 6090
  5. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 11 / 4546
  6. В Пентагоне просчитают живучесть Китая и России после гипотетического нанесения по ним ядерного удара 10 / 3622
  7. Активисты в ватниках и с балалайками призвали украинцев забрать свои сбережения из российских банков 9 / 3738
  8. Удержаться на плаву. Как в Украине уничтожают малый бизнес 9 / 2030
  9. Белый порошок. Как сахар стал самым распространённым наркотиком в мире 8 / 841
  10. Знак свыше: небо над оккупированным Крымом засияло цветами украинского флага 8 / 2280
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.