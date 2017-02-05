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Главная » Стиль жизни » Культура » Эвакуатор для монстра. 4 лучших фильма не для проката
Эвакуатор для монстра. 4 лучших фильма не для проката
Кадр из фильма "Будущее"

Эвакуатор для монстра. 4 лучших фильма не для проката

Злые джинны, митинги студентов и таинственный целитель — в лучших фильмах, которые не попали в украинский прокат

Иван Кислый - 05.02.17 530
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"В тени" / Under the Shadow

Режиссёр: Бабак Анвари
В главных ролях: Наргес Рашиди, Авин Маншади, Бобби Надери
Иран — Катар — Великобритания — Иордания, хоррор, 84 мин.

Сюжет: 1980-е, Тегеран, времена ирано-иракской войны. Шиде (Рашиди) отчисляют из мединститута за участие в антиправительственных митингах. Дома её ждёт муж-доктор, который не прочь, чтобы Шиде стала домохозяйкой, и своенравная дочь Дорса (Маншади) — кажется, она любит свою куклу намного сильнее, чем родителей. Вскоре семейные неурядицы заглушит свист бомб и мужа призовут на фронт. Оставшись наедине с дочерью, Шиде столкнётся с кошмаром, от которого не спрятаться в бомбоубежище.

Зачем смотреть: "В тени" — дебютный полнометражный фильм Бабака Анвари, вдохновлённый событиями его жизни. Детство режиссёра прошло в Тегеране как раз во времена, показанные в фильме, но вырос Анвари в Лондоне. Впрочем, это не мешает ему беспокоиться о судьбе своей родины и её граждан. Анвари волнует судьба женщин в строгом исламском обществе, и он маскирует острые социальные темы страшилкой про джиннов и духов, способных, по восточному преданию, контролировать человека, если завладеют вещью, которая ему дорога. "В тени" продолжает традиции классических ("Полтергейст") и современных ("Бабадук") фильмов ужасов, доводя до предела напряжение между матерью и дочерью, разумом и вымыслом, сном и явью. Великобритания выдвинула "В тени" на "Оскар"-2017 в категории "Лучший фильм на иностранном языке" (он снят на фарси).

"Борис без Беатрис" / Boris sans Béatrice

Режиссёр: Дени Коте
В главных ролях: Джеймс Хайндмен, Симона-Элиза Джирард, Изольда Дихаук
Канада, драма, 93 мин.

Сюжет: бизнесмен Борис Малиновский (Хайндмен), рослый канадец русского происхождения, богат и высокомерен. Он делает вид, что ему плевать на всех: на сотрудников своей компании, на богемную дочь и даже на жену Беатрис (Джирард), которая впала не то в летаргию, не то в меланхолию — она неделями молча лежит в постели, не двигаясь. Герой прячется от проблем в объятьях любовниц до тех пор, пока не получает письмо от таинственного незнакомца, который обещает исцелить Беатрис, но с одним условием — Борис должен измениться.

Зачем смотреть: Дени Коте, в прошлом известный канадский кинокритик, больше десяти лет снимает фильмы. Его дебютной работой была драма "Северные штаты" — за неё режиссёр получил приз на кинофестивале в Локарно. "Борис без Беатрис", новая лента Коте, следит за попыткой трансформации взвинченного до предела человека, который упорно считает, что в своей жизни всегда всё делал правильно. Режиссёр лукаво называет происходящее на экране сказкой и предлагает подумать, а существуют ли вообще другие персонажи фильма (кроме Бориса) на самом деле, или все они просто воплощение страхов и сомнений главного героя. Ответа он, конечно, не даёт, но это и неважно: в "Борисе без Беатрис" у Коте одинаково хорошо получается и ядовитая сатира, и замысловатые фокусы Дэвида Линча.

"Монстры существуют" / The Monster

Режиссёр: Брайан Бертино
В главных ролях: Зои Казан, Элла Бэллентайн, Скотт Спидман
США, хоррор, 91 мин.

Сюжет: Лиззи (Бэллентайн) всего десять лет, но ей приходится заботиться о своей молодой матери-алкоголичке Кэти (Казан). Когда Кэти выпьет, она может спать сутками, её не добудишься. Лиззи дожидается просветления и уговаривает маму отвезти её к отцу. Они долго едут через лес, темноту, дождь и сбивают выскочившего под колёса волка. Машина ломается, и пока мать с дочкой ждут эвакуатор на дороге, в лесу пробуждается что-то недоброе.

Зачем смотреть: Брайан Бертино начинал работу в кино помощником осветителя, а в режиссёрском кресле преуспел в 2008 году после хоррора "Незнакомцы" с Лив Тайлер, наступавшего на пятки "Забавным играм" Михаэля Ханеке. "Монстры существуют" — третья картина Бертино, и она продолжает гнуть линию фильма ужасов, замешанного на семейной драме. Страх и трепет на безлюдной ночной трассе прерываются флешбэками в прошлое — они открывают нам всю уродливость взаимоотношений Кэти со своей дочерью. Чтобы встретить монстра, необязательно идти ночью в лес — фильм не просто так начинается фразой Лиззи: "Мама говорила мне, что монстров не существует. Она ошибалась". Кэти ошибалась во многом, особенно что касается дочери, но не сумела её сломать — лишь закалить. Теперь Лиззи не дрогнет перед лицом любого зла, даже когда сядут батарейки в фонарике.

"Будущее" / L'avenir

Режиссёр: Миа Хансен-Лёв
В главных ролях: Изабель Юппер, Роман Колинка, Андре Маркон
Франция — Германия, драма, 102 мин.

Сюжет: Натали (Юппер) преподаёт философию и ведёт спокойную жизнь, где главным приключением становится митинг студентов у здания университета. Её дети давно выросли, муж (Маркон) безобидно ворчит под боком уже четверть века, и только выживающая из ума мама беспокоит Натали звонками среди ночи. Размеренное существование рухнет в одночасье, и Натали придётся заново выяснять, что для неё действительно имеет значение.

Зачем смотреть: "Будущее" — ещё одно соло великолепной французской актрисы Изабель Юппер, которая на днях получила "Золотой глобус" за роль в эксцентричной драме Пола Верховена "Она". Здесь героиня Юппер одиноко бродит босиком по траве и разыскивает кошку по имени Пандора, доставшуюся ей в наследство от матери, пока малознакомую молодёжь беспокоит политика. Натали с улыбкой помалкивает: она была на их месте, играла в бунтарку и революционерку и выяснила, что мир можно исправить, только занявшись своим делом, а не бесконечно рассказывая другим, как им стоит жить. И ведь ещё не факт, что мир нужно исправлять или спасать. "Будущее" основано на жизни матери режиссёра картины Миа Хансен-Лёв — точность и трогательность фильма отметили на Берлинском кинофестивале 2016 года, вручив ему "Серебряного медведя" за лучшую режиссёрскую работу.

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