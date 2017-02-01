В Бельгии открыли уникальный ресторан, где посетители могут отведать изысканные блюда в бассейне на глубине пяти метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Для того, чтобы попасть за свой столик посетители надевают костюмы для дайвинга и проплывают к сфере, где и происходит сам обед.

Блюда доставляют официанты в водолазных костюмах. При этом всю еду тщательно упаковывают в банки и помещают в специальный кейс.

Подводная трапеза в ресторане обойдется в 99 евро. Более года потребовалось создателям, чтобы спроектировать и усовершенствовать процесс доставки еды в подводную капсулу.











Фото: styler.rbc.ua