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Главная » Стиль жизни » Культура » Фото В Бельгии открыли уникальный подводный ресторан
<span class="label red">Фото</span> В Бельгии открыли уникальный подводный ресторан
Фото: styler.rbc.ua

Фото В Бельгии открыли уникальный подводный ресторан

Подводная трапеза стоит 99 евро

01.02.17 149
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В Бельгии открыли уникальный ресторан, где посетители могут отведать изысканные блюда в бассейне на глубине пяти метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Для того, чтобы попасть за свой столик посетители надевают костюмы для дайвинга и проплывают к сфере, где и происходит сам обед.

 Блюда доставляют официанты в водолазных костюмах. При этом всю еду тщательно упаковывают в банки и помещают в специальный кейс.

Подводная трапеза в ресторане обойдется в 99 евро. Более года потребовалось создателям, чтобы спроектировать и усовершенствовать процесс доставки еды в подводную капсулу.

Фото: styler.rbc.ua 

 

 

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