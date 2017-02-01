Билеты на Евровидение поступят в продажу на следующей неделе

Организаторы обещают, что каждый сможет себе позволить быть частью песенного шоу

Билеты на международный песенный конкурс "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве, могут поступить в продажу на следующей неделе.

Об этом заявил руководитель управления туризма Киевской городской госадминистрации Антон Тараненко.

"Билеты поступят в продажу на следующей неделе. Окончательная их стоимость пока неизвестна. Отмечу, что стоимость билетов будет разнообразной, поэтому каждый гость Киева сможет себе позволить быть частью песенного шоу", - цитирует Тараненко Сайт города Киева.

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По его словам, сейчас Международный выставочный центр готовится к установке технического оборудования. "На этот счет уже подписаны все договоры и документы. За 6-7 недель до начала Евровидения будет осуществлена установка технического оборудования", - сказал руководитель управления туризма КГГА.

Напомним, 30 января были представлены официальный слоган и логотип Евровидения-2017.