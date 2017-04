Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца

Busy P - Genie feat. Mayer Hawthorne

Пока фанаты французского диджея Busy P (бывшего менеджера группы Daft Punk) гадают, где же снят клип на его новый сингл Genie — в Аргентине или ЮАР, киевляне с наслаждением рассматривают родные пейзажи. В видеоработу режиссёра Арно Дероудилье попали ночные Осокорки, неоновые вывески Дарницы, парк возле Академии искусств и станция метро "Харьковская". Историю о лунатике в большом городе было решено снять после того, как режиссёра разбудили в 5 утра, когда он гулял по коридору. В клипе вместо обнажённого мужчины в боксёрках на улицу вышла 22-летняя киевская модель Анна Тихомирова в вишнёвом бикини.

Lana Del Rey - Love

Лана Дель Рей уникальна уже хотя бы тем, что превратила антибуржуазную культуру хиппи в выгодный бизнес. Новая композиция Love цитирует лозунги 1960-х, переплавляя их в рекламные джинглы: "Ничего не имеет значения кроме того, что вы молоды и влюблены". Эротичный вокал, величественная аранжировка и космические декорации клипа создают гимн вселенской любви, пафосной и милой. Да и чего ещё ждать от текста, в котором фраза "Вы — часть прошлого, но сейчас вы олицетворение будущего, пересечение сигналов может сбивать с толку" соседствует с многократно промяуканной "Не волнуйся, детка".

Katy Perry - Chained To The Rhythm ft. Skip Marley

Страшно даже подумать, как много скрытых смыслов помещено в этот наивный клип. Парк аттракционов называется Oblivia, образованное от oblivion — "забвение". Первый аттракцион — The Great American Drop ("Великое американское падение") здорово встряхивает домики рядовых американских семей. На сиденьях американских горок Love Me сидеть может лишь традиционная гетеросексуальная пара (приклеено синее и красное сердечко). Есть аттракцион Bombs Away ("Бросать бомбы"), беличье колесо как символ погони за недостижимым, Inferno H20 ("адская вода") и пародия на реалити-шоу. Трамп бы плакал.

Noga Erez - Pity

Израильская исполнительница Нога Эрез полюбилась украинцам тем, что сняла на киевских стройках и в трущобах клип на тему телезомбирования. Её новая песня снова посвящена болезненным вопросам. Эрез и команду возмутил произошедший несколько лет назад случай сексуального насилия. Он был задокументирован на смартфоны многими очевидцами, не только не вмешавшимися в ситуацию, но и обменивавшимися своими записями в интернете. Съёмочная команда решила сконцентрироваться на теме видеодокументации и скорости её передачи в нынешнем мире, а жуткая история осталась в напряжённой угловатости песни.

Rae Sremmurd - Swang

Дуэт Rae Sremmurd был создан три года назад, но мировую известность получил недавно — благодаря синглу Black Beatles, продержавшемуся на вершине Billbord Hot 100 в течение нескольких недель в конце 2016-го — начале 2017-го. Участники дуэта, братья Калиф и Ааквил Брауны, смогли доказать, что их проект — не однодневка, выпустив новый хит Swang. Вполне традиционные для рэпа скороговорки в духе "Знаешь, некоторым молодым ниггерам нравится тусить" и "У кого больше бабла, тому достаётся всё" ребята начитывают, играя с белой молодёжью в гольф, пока игры на траве не перерастают в разнузданную вечеринку.

Jamiroquai - Automaton

Семь лет меломаны ждали появления нового альбома Jamiroquai, и вот его первая ласточка — синтетический джаз-фанк Automaton. Всё то, за что так любят группу поклонники, на месте: резкие гармонические сдвиги, неожиданные стилевые смены, сочетание интеллекта и танцевальности. Только теперь сдвиги стали ещё более резкими, электроника — плотнее, а тексты, как всегда, глобальные: "Я вижу мир в когтях свободы", "Я улетел в свой внутренний космос" и т. п. Декорациями стала опустевшая после ядерного взрыва планета, вокалист группы Джей Кей — её цифровой житель. В неземной шляпе, само собой.

Zapaska - "Запитайся"

После того как британское онлайн-издание Overblown Webzine назвало альбом Pomalu лучшим постсоветским релизом 2016 года, отечественные меломаны зауважали дуэт Zapaska из Каменец-Подольского ещё больше. Выход нового клипа на песню "Запитайся" должен усилить чувство гордости: художник-аниматор Олег Щерба создал графическое видео, напоминающее ожившие книжные иллюстрации. "Запитайся" — единственная песня из альбома, написанная на чужой текст. Это фрагмент стихотворения Мыколы Бажана 1976 года "На луг лягло благословіння снігу", так что песню можно смело включать в школьную программу.

"Rock-H / Рокаш" - "Катерино"

Помните слова Микеланджело "Я беру глыбу мрамора и отсекаю от неё всё лишнее"? А теперь забудьте, потому что закарпатская группа "Рокаш" действует с точностью до наоборот, что видно уже из названия — вместо одного ребята ставят через косую сразу два: "Rock-H/Рокаш". В том же духе снят и новый клип на песню "Катерино". По словам участников, ужгородский художник Дмитрий Фесенко принёс нарисованные от руки раскадровки с образами, которых хватило бы как минимум на три клипа, если не на пять. Большинство из них попало в новое видео, равно как и племянница лидера группы Виктора Янцо Марьяна Плавайко.

"Pianoбой" - "Лучшее, что есть"

Гео Лерос кроме скандально известных киевских муралов придумал ещё и идею нового клипа "Pianoбой". Большая часть съёмок с телеведущей Дарьей Коломиец проводилась среди безмолвных пейзажей Исландии, а фрагмент, в котором Дмитрий Шуров со своим чёрным фортепьяно "Украина" плавает на деревянной платформе, снимался на Киевском море. По слухам, снимался дважды, так как часть материалов после первой попытки была утрачена. Композицией "Лучшее, что есть" поклонники "Pianoбой" уже год как наслаждались во время тура Take Off, но для клипа музыкант перезаписал трек, добавив в него больше напора и экспрессии.

Jamiroquai - Cloud 9

В новых клипах музыканты Jamiroquai встречаются с собственными образами из прошлого, и если в Automaton Джей Кей находит свою знаменитую шляпу со стальными перьями (она изображена на обложке High Times), то в Cloud 9 он перемещается в декорации клипа Cosmic Girl, снятого 21 год назад. Действие снова происходит в испанской провинции Альмерия, в заповеднике Кабо-де-Гата. В кадре — дорога, горы и океан, но теперь спутницей вокалиста становится умница и красавица Моника Крус — младшая сестра Пенелопы Крус. Она сначала обгоняет Джей Кея на трассе, после чего оба танцуют в ночном баре.