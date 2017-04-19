"Оскар" по-украински. Зачем отечественным кинематографистам и зрителям нужна Украинская Киноакадемия

Это будет красиво и пафосно. Дамы за месяц озаботятся выбором нарядов. Мужчины достанут из шкафов костюмы, которые пылятся до особых случаев. Просторный холл Fairamont Grand Hotel покажется непривычно тесным. Первое вручение премии Украинской Киноакадемии назначено на 20 апреля. Что это значит для столичной светской тусовки, понятно — ещё одна "ярмарка тщеславия", а вот чем станет новая премия для отечественного кино — вопрос открытый.

Тяжёлая PRтиллерия

Арт-директор Украинской Кино­академии Алик Шпилюк надеется на то, что благодаря этому проекту зритель заинтересуется отечественными фильмами и проголосует за них гривной, обеспечив сборы в прокате. Премия должна привлечь внимание массмедиа, имена призёров и названия лучших картин будут на слуху. Это может быть лекарством от одной из тяжёлых болезней национального кино — хронической нехватки средств на раскрутку. Так уж сложилось, что украинский зритель мало знаком с современным отечественным кинематографом. Об артхаусе, снятом нашими соотечественниками, мы, как правило, узнаём после побед на западных кинофестивалях. О фильмах, рассчитанных на массовую аудиторию, зачастую вовсе не слышим, потому что производителям проще продать картину на внешнем рынке, чем пытаться заработать на внутреннем.

При должном пиар-сопровождении Кинопремия может создать ореол звёздности вокруг украинских актёров и режиссёров, чтобы публика узнала их имена и искала в анонсах кинотеатров фильмы с их участием. Если благодаря высокой оценке Киноакадемии фильмом заинтересуются медиа и массовый зритель, договориться с прокатчиками будет проще. Только самой Украинской Киноакадемии и Национальной кинопремии, которую она будет присуждать, потребуется грамотно выстроенное и затратное промо. Год-два они могут оставаться в центре внимания СМИ за счёт эффекта новизны и масштабности затеи, но в дальнейшем для этого придётся приложить немало маркетинговых усилий.

Престиж профессии

Номинации Национальной кинопремии Лучший фильм

Лучшая актриса в главной роли

Лучший актёр в главной роли

Лучший оператор-постановщик

Лучший композитор

Лучший короткометражный игровой фильм

Лучший режиссёр-постановщик (премия имени Юрия Ильенко)

Лучшая актриса второго плана

Лучший актёр второго плана

Лучший художник-постановщик

Лучший документальный фильм

Лучший сценарист

Лучший анимационный фильм

Вклад в развитие украинского кино

"Я помню времена, когда кинематографисты считались элитой. Причастность к миру кино открывала перед человеком многие двери. Молодые талантливые люди мечтали о такой работе. Хочется, чтобы украинские актёры, режиссёры и другие профессионалы, занятые в кинопроизводстве, снова стали звёздами в своей стране", — говорит Филипп Ильенко, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино. По его словам, появление Украинской Киноакадемии этому поспособствует. Причём не только средствами PR. Сам факт существования независимой структуры, способной давать адекватную оценку профессионализма в кино, уже кое-что изменит.

Киноакадемия — по сути неприбыльная общественная организация, на решение которой сложно повлиять извне. Как отметила инициатор создания этого объединения, президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко, премию Киноакадемии станут присуждать по результатам закрытого голосования около 600 "академиков". Даже если у кого-то из голосующих будет личный интерес или тенденциозное отношение, на конечный результат это не повлияет. Для того чтобы стать "академиком", требуется украинское гражданство и участие хотя бы в одном полнометражном художественном фильме или трёх короткометражных, документальных или анимационных фильмах с 1991 года в качестве актёра, сценариста, режиссёра, оператора, художника-постановщика, композитора или продюсера. Кроме того, претендовать на членство в Киноакадемии могут люди, не занятые в кино, но участвующие в его продвижении и развитии — менеджеры кинофестивалей, дистрибьюторы, кинокритики и меценаты. Подать заявку на участие можно на сайте Киноакадемии.

После завершения формирования основного состава "академики" изберут правление — 15 человек из их числа. Правление будет рассматривать заявки претендентов на Кинопремию и составлять шорт-листы по каждой из 14 номинаций. В итоге лучших определит общее онлайн-голосование. "Мы не стали формулировать критерии оценки претендентов на премию, решение о том, кто достоин награды в каждой номинации, участники голосования будут принимать исходя исключительно из собственного профессионального видения, так мы рассчитываем получить максимально чистую и правдивую экспертную оценку", — подчёркивает Алик Шпилюк.

Пора надежд

Регистрация заявок потенциальных "академиков" и фильмов — претендентов на премию открылась одновременно, 20 февраля. К 21 марта должны быть составлены шорт-листы и запущен процесс тайного голосования. Церемония награждения запланирована на 20 апреля. То, на что в Западной Европе и США отводится по полгода, в Украине рассчитывают закончить за месяц. Спешка объяснима, организаторы боятся упустить момент. 2016-й для отечественного кинематографа был на редкость урожайным годом. Государство профинансировало 104 новых проекта (максимальный показатель с 1991 года). В национальном прокате появилось сразу несколько украинских игровых картин, рассчитанных на массовую аудиторию. Некоторые из них по сборам обогнали западные фильмы того же жанра. К примеру, "Гнездо горлицы" Виктора Маляренко в наших кинотеатрах прошло успешнее, чем "Джульетта" Педро Альмадовара. "Вполне показательное сравнение, — отмечает Филипп Ильенко. — Две мелодрамы, рассчитанные на одну возрастную группу. Альмадовар — мировая знаменитость, однако картина Маляренко прошла лучше". Это доказывает, что зритель готов воспринимать украинское кино, нужно только дать ему больше качественных картин.