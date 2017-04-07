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Острое кино. Как Docudays UA стал рассказчиком живых историй
Фото: Docudaysua

Острое кино. Как Docudays UA стал рассказчиком живых историй

В Киеве состоялся международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA

Оксана Савченко - 07.04.17 70
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Если у человека были детские травмы, то, становясь взрослым, он испытывает боль от соприкосновения с жизнью, сам не осознавая почему. Он придумывает кучу способов уйти от себя и того вытесненного много лет назад травмированного ребёнка — развивает бурную деятельность, воплощает себя в творчестве, женится или выходит замуж, рожает детей. Но рано или поздно обиженный человек из детства вдруг возникает и давит на болезненные точки, которые и формируют его судьбу.

При соприкосновении с фестивальным кино может произойти сдвиг в сознании — сцепка с "я" из детства. И тогда документальное кино о правах человека воспринимается как личный диагноз. Сплошной комок боли, от которой хочется отвернуться. И не смотреть кино о беженке, у которой одна нога короче другой, но которая, ковыляя по грязи, помогает людям, сломленным войной. Или об аутистах, которых очень жаль, но ты понимаешь, что ничем не можешь им помочь. Или об афроамериканцах из ленты "Я не твой негр", снятой по книге Джеймса Болдуина, написанной на разрыв аорты. К слову, отчасти этот фильм объясняет, почему к власти в Америке пришёл Трамп. Ничего утешительного для человечества в этой ленте нет.

В 14-м Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA участвовали 94 картины из 47 стран. Фильмы-участники боролись за награды в четырёх основных конкурсах: "DOCU/Жизнь", "DOCU/Право", "DOCU/Коротко" и "DOCU/Украина".

Право имеешь

Если в 2016-м в конкурсе "DOCU/Право" победил фильм "Зовите меня Марианной" — лента о личной драме человека, который проходит сложный путь, чтобы из мужчины стать женщиной, и, несмотря ни на что, пытается отстоять себя настоящего в этом мире, то в этом году в топе была тема беженцев.

Победители фестиваля Docudays UA 2017

"Docu/Жизнь", главный приз — "Все эти нервы", режиссёр — Дженни Гейдж. Особое отличие — "Новая жизнь Гогиты" режиссёра Левана Когуашвили

"Docu/Право", главный приз — "Пол приходит из-за моря: дневник встречи", режиссёр Якоб Пройсс. Специальная награда досталась ленте "Возвращение" режиссёра Захави Санжави

"Docu/Коротко", главный приз — "Я не местная", режиссёры Майте Альберди и Гьедре Жегите. Специальная награда — "Ракияда", режиссёр Никола Илич

"Docu/Украина", главный приз — "Укрытие", режиссёр Анастасия Максимчук. Специальная награда — "Ленинопад", режиссёр Светлана Шимко

По версии студенческого жюри лучшим фильмом стал "5 октября" режиссёра Мартина Коллара

Именно об этом лента "Пол приходит из-за моря", снятая немецким режиссёром Якобом Пройссом. Его же картина "Другой Челси" была показана на одном из предыдущих Docudays UA. Новый фильм Пройсса — о камерунце Поле, который преодолел трудный путь, чтобы получить иную жизнь. Из своего дома в Камеруне через Сахару Пол перебрался на марокканское побережье, там поселился в лесу, выжидая благоприятного момента, чтобы пересечь Средиземное море. Здесь состоялась поворотная для его судьбы встреча с немецким режиссёром Якобом Пройссом, который решил вместе с камерунцем проделать тот путь, который проходят беженцы, чтобы попасть в спасительную зону Евросоюза. Полу удаётся переплыть море на резиновой лодке и попасть в Испанию. Во время экстремального путешествия половина его спутников гибнет. В течение двух месяцев Пола содержат в депортационном центре, а после освобождения он снова встречается с Якобом в приюте для мигрантов на юге Испании. В какой-то момент режиссёр начинает поддерживать героя. В итоге Пол переезжает в Германию, где Якоб помогает ему немного адаптироваться. Пола снова определяют в приют для беженцев в маленьком немецком городке, ему там плохо, работы нет, он целыми днями сидит в общежитии. Режиссёр забирает оттуда своего героя, привозит к себе в Берлин, оплачивает курсы немецкого, знакомит со своими родителями. Пол адаптируется в этой среде благодаря тому, что Якоб не бросил его. Это зрительский фильм, и прежде всего он об адаптации беженцев в Европе. То, что им предлагают, — лишь сухие и отстранённые схемы, а людям нужна человеческая поддержка. Это кино о том, как режиссёр помог герою. И о том, что надеяться можно только на чувствующего чужую боль человека.

Такие девочки

В конкурсе "DOCU/Жизнь" была представлена креативная документалистика. Это ленты об экзистенциальных проблемах. В этом году победил фильм "Все эти нервы" Дженни Гейдж. Очень красивая, эстетично снятая история. В центре повествования история пяти девочек-подростков, за которыми режиссёр наблюдает несколько лет. Все девочки разные, но сняты нежно и сексуально. Камера ими любуется. При этом героини говорят важные вещи о том, что мужчины их рассматривают прежде всего как сексуальный объект, а они хотят, чтобы их наконец-то услышали. У девочек возникают ситуации, когда кто-то из них поступил в колледж, а кто-то не поступил, режиссёр показывает их вечеринки, первый секс и курение травки. При этом он пытается услышать этих девчонок, а не просто полюбоваться ими, уловить, что же эти героини на самом деле думают, каковы их внутренние переживания, мучения, внутренние вызовы. Эта лента — акцент на женском мире, начиная с постпубертатного периода, когда на фоне внутренних землетрясений происходит формирование личности.

В конкурсе "DOCU/Украина" главный приз получил фильм "Укрытие" Анастасии Максимчук. Это картина о волонтёрах, спасающих бездом­ных собак. Один из героев ленты — безумец, который травит животных и везде об этом говорит. Рассказывает, что он спаситель нации от бездом­ных бешеных собак. В центре — судебный процесс, в котором участвует женщина, которая давно судится с догхантером. В финале она выигрывает в суде, несмотря на запугивания и преследования.

Второй приз в украинском секторе получил фильм "Ленинопад" Светланы Шимко. Это кино о декоммунизации, оно полностью состоит из хроники. Фильм показывает, как в Украине одни культы сменяются другими. Когда начали сносить памятники Ленину, режиссёр помчалась на завод, где их переплавляли и отливали колокола для церквей. Финал ленты — в лаве тонет Ленин, в следующем кадре — из раскалённого металла отливают колокола. По сути, это эссе, в котором нет закадрового комментария, но сами склейки рассказывают историю круговорота идеологических перемен в нашем обществе. Для Украины это острое кино, потому что декоммунизация тут не заботит только ленивого, и режиссёр иронично смотрит на этот процесс.   

Взгляд изнутри

Корреспондент Фокуса попытался разобраться в том, какое кино цепляет людей, работающих на фестивале 

Анна Иванченко
переводчик


— Я работаю на национальном конкурсе фестиваля. И приятно удивлена. Украинское художественное игровое кино меня не цепляет, а украинские документалки очень сильные, в них нет шароварщины. Мне понравилась полупостановочная полудокументальная картина (то, что называется мокьюментари) "Сірі коні" про Махно. Подкупила честность картины. Современное украинское игровое кино, которое я видела, часто манерное и нарочитое, а здесь я увидела подлинность.

Ольга Бирзул
программер Docudays

— Один из фильмов, который зацепил, — Homo sapiens Николауса Гейрхальтера. Это кино, в котором нет ни текста, ни музыки, это полтора часа картинок — пейзажей, которые показывают, какой будет планета, когда мы её оставим. По сути, это набор видов мест, покинутых людьми. Природа пожирает заброшенные супермаркеты, больницы, дома культуры и делает это красиво и тонко. С одной стороны, мы видим торчащие провода, какие-то разрушенные церкви, пейзажи Фукусимы, и вдруг становится ясно, что мы отсюда когда-то уйдём, мы здесь всего лишь гости, но люди совершенно не хотят принять это знание. И вот ты смотришь полтора часа набор этих картинок, и у тебя начинает где-то на сороковой минуте включаться мозг и возникать множество рефлексий. Homo sapiens — кино философское, креативное в том плане, что тебе никто ничего не объясняет. Либо включится процесс эмпатии — понимания того, что ты видишь, либо не включится. Во мне включился.

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