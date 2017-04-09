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Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Уйти красиво. Зачем украинским пенсионерам смотреть американскую гангста-сказку
<span class="label red">Рецензия</span> Уйти красиво. Зачем украинским пенсионерам смотреть американскую гангста-сказку
Кадр из фильма

Рецензия Уйти красиво. Зачем украинским пенсионерам смотреть американскую гангста-сказку

В прокате новая комедия Зака Браффа. В главных ролях — оскароносные Морган Фримен, Майкл Кейн и Алан Аркин

Анна Синящик - 09.04.17 164
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В 1979-м в мировой прокат вышла комедия "Красиво уйти", трогательный фильм Мартина Бреста, повествующий о пенсионерах, которые на закате жизни решили тряхнуть стариной и ограбить банк.

На тот момент Моргану Фримену, Майклу Кейну и Алану Аркину было немногим за 40. Актёры купались в лучах славы, играли исключительно крутых парней и вряд ли задумывались над тем, что когда-нибудь, лет через 40, именно им — Фримену, Кейну и Аркину — предложат сняться в "Уйти красиво", ремейке истории о тех самых вредных старикашках.

Главные герои — троица дряхлеющих, но не теряющих бодрости товарищей. Они всю жизнь честно работали и платили налоги, но теперь незаслуженно оказались без гроша. Беда не ходит одна: пенсионный фонд приказал долго жить, банк повысил проценты на ипотеку, а одному из них, как оказалось, нужна срочная операция. Всё настолько плохо, что, встретившись в кафе, дедушки отказывают себе в кусочке любимого пирога.

Именно этот кусочек и становится последней каплей. Друзья принимают решение:  они восстановят справедливость, ограбив банк. Сумасшедшая затея оказывается беспроигрышным вариантом: если у грабителей почтенного возраста всё получится, они сорвут куш, если нет — по крайней мере, обеспечат себя крышей над головой и бесплатным трёхразовым питанием до конца жизни.

Из кинотеатра выходишь с одной мыслью: здорово было бы посмотреть этот фильм ещё раз. С бабушкой и её подругой-ровесницей

Удастся ли "плохим парням" уйти безнаказанными не только от охраны банка, но и от полиции? Сценарист Тед Мелфи заслуживает похвалы за то, что написанный им лихо петляющий сюжет — с шутками, стариковской иронией и мальчишечьим сарказмом — долго не даёт зрителю возможности отыскать ответ на свой вопрос.

Режиссёр Зак Брафф не стесняется посыпать рану западного общества крупной морской солью. Беззащитные старички — лакомый кусок для недобросовестных банков и финансовых организаций. Обидеть их легко ещё и по той причине, что они упрямо не хотят делиться своими проблемами с молодыми родственниками, предпочитая обсуждать происходящее только в кругу других божьих одуванчиков.

С недавних пор напоминание о рисках накопительной пенсионной системы украинского зрителя пугает не меньше, чем западного. Это раньше о функционирующем в США алгоритме начисления пенсий наши бабушки и дедушки знали только понаслышке. Находиться в счастливом неведении старшему поколению осталось недолго — реализацию пенсионной реформы, предполагающую накопление пенсии, правительство планирует осуществить уже в этом году.

Мысли об эффективности или неэффективности новой реформы — послевкусие. Во время киносеанса вы будете громко хохотать и восхищённо вздыхать, любуясь проделками голливудских ветеранов кино. Лауреаты "Оскара" в очередной раз показали миру наличие пороха в своих пороховницах.

Из кинотеатра выходишь с одной мыслью: здорово было бы посмотреть этот фильм ещё раз. С бабушкой и её подругой-ровесницей. Не с целью "надоумить" почтенных женщин на преступление. Просто для того чтобы показать, как можно и как нужно с высоты собственного опыта шутить над возрастом, несовершенством мира и многими другими мелочами. "Уйти красиво" — подсказка как.

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