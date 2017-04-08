Живет человек в Нью-Йорке. Зовут его Локхарт (Дейн ДеХаан). Работает на Уолл-cтрит. У него байроновский взгляд и цепкая деловая хватка. Его жизнь – работа. Его мать в доме престарелых, а в его душе ад – алаверды папе, который покончил с собой. В один унылый день руководство посылает его в санаторий в Альпах, забрать оттуда некоего крутого финансиста, который поехал на две недели отдохнуть, но так и не вернулся. Вместо себя он прислал письмо полное бредового содержания о том, что все тяжело больны, что вокруг людей морок и мрак, что все умрут, если не станут лечиться и не прозреют. Воротилы с Уолл-стрит почесали свои крепкие затылки и поняли, что в этой жизни может случится все и, вероятно, финансист либо тронулся умом, либо что-то еще.

По приезду в санаторий Локхарт сразу почувствовал неладное. Все пациенты одеты в белое, улыбаются как идиоты, говорят о каких-то процедурах и разгадывают кроссворды. Молодой человек решил уж было устроить скандал, но помешал олень, врезавшийся в такси, на котором он ехал. Таким образом Локхарт помимо воли и сам стал пациентом санатория. Заведения во всех отношениях странного. Будто вынутого из картин сюрреалистов: с медсестрами, у которых взгляд как лед, с подтянутыми медбратьями, с выправкой гестаповцев и прилепленными к лицам улыбками. И главным врачом, которого играет признанный мастер отрицательных ролей Джейсон Айзекс. Есть тут еще юная девушка Миа (Миа Гот), которая шатается по санаторию как привидение. Актрису Миу Гот, кстати, снимал Ларс фон Триер в "Нимфоманке".

Герой поначалу бесится, а потом понимает, что санаторий – это город Зеро, выбраться из которого, как из дурного сна, очень трудно. И что цену придется заплатить высокую.

Режиссер Гор Вербински ("Звонок", "Пираты Карибского моря") – гениальный художник, мастер по созданию сюрреалистической инфернальной атмосферы, почти Дали, создавший удивительной красоты сюрреалистическую картинуна пустом месте, которым в данном фильме является сценарий. Он не то чтобы провален, но слишком эклектичен и схематичен. Кажется, он является совокупностью всего, что сценарист Джастин Хэйс почерпнул из психоанализа за всю свою жизнь. И поэтому там, где отец – будет дочь, там, где мать – будет отстраненная депрессивная инфанта, а за показным цинизмом обязательно кроется детская травма, которая, как едва зажившая рана, лишь тронь – закровоточит. Сюжетные повороты ходульны и не преследуют никакой цели, кроме как впустую нагнетать атмосферу, финал банален и смешон. Но смотреть фильм стоит. Потому как сделан он изумительно красиво. С удивительными крупными планами героев, с горными пейзажами, на фоне которых люди кажутся блеклым подобием самих себя, с эффектно плавающими толстухами в бассейне, с рыбами, которые будто являются воплощением зла. И неким философским подтекстом, отсылающим к детским кошмарам и снам, которые так любил анализировать Фрейд.