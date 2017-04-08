Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Все будет инцест. Зачем смотреть триллер "Лекарство от счастья" Гора Вербински
<span class="label red">Рецензия</span> Все будет инцест. Зачем смотреть триллер "Лекарство от счастья" Гора Вербински
Кадр из фильма

Рецензия Все будет инцест. Зачем смотреть триллер "Лекарство от счастья" Гора Вербински

В прокате триллер Гора Вербински "Лекарство от счастья". В ролях: Дейн ДеХаан, Джейсон Айзекс, Миа Гот

Оксана Савченко - 08.04.17 291
0000

Живет человек в Нью-Йорке. Зовут его Локхарт (Дейн ДеХаан). Работает на Уолл-cтрит. У него байроновский взгляд и цепкая деловая хватка. Его жизнь – работа. Его мать в доме престарелых, а в его душе ад – алаверды папе, который покончил с собой. В один унылый день руководство посылает его в санаторий в Альпах, забрать оттуда некоего крутого финансиста, который поехал на две недели отдохнуть, но так и не вернулся. Вместо себя он прислал письмо полное бредового содержания о том, что все тяжело больны, что вокруг людей морок и мрак, что все умрут, если не станут лечиться и не прозреют. Воротилы с Уолл-стрит почесали свои крепкие затылки и поняли, что в этой жизни может случится все и, вероятно, финансист либо тронулся умом, либо что-то еще.

По приезду в санаторий Локхарт сразу почувствовал неладное. Все пациенты одеты в белое, улыбаются как идиоты, говорят о каких-то процедурах и разгадывают кроссворды. Молодой человек решил уж было устроить скандал, но помешал олень, врезавшийся в такси, на котором он ехал. Таким образом Локхарт помимо воли и сам стал пациентом санатория. Заведения во всех отношениях странного. Будто вынутого из картин сюрреалистов: с медсестрами, у которых взгляд как лед, с подтянутыми медбратьями, с выправкой гестаповцев и прилепленными к лицам улыбками. И главным врачом, которого играет признанный мастер отрицательных ролей Джейсон Айзекс. Есть тут еще юная девушка Миа (Миа Гот), которая шатается по санаторию как привидение. Актрису Миу Гот, кстати, снимал Ларс фон Триер в "Нимфоманке".

Герой поначалу бесится, а потом понимает, что санаторий – это город Зеро, выбраться из которого, как из дурного сна, очень трудно. И что цену придется заплатить высокую.

Режиссер Гор Вербински ("Звонок", "Пираты Карибского моря") – гениальный художник, мастер по созданию сюрреалистической инфернальной атмосферы, почти Дали, создавший удивительной красоты сюрреалистическую картинуна пустом месте, которым в данном фильме является сценарий. Он не то чтобы провален, но слишком эклектичен и схематичен. Кажется, он является совокупностью всего, что сценарист Джастин Хэйс почерпнул из психоанализа за всю свою жизнь. И поэтому там, где отец – будет дочь, там, где мать – будет отстраненная депрессивная инфанта, а за показным цинизмом обязательно кроется детская травма, которая, как едва зажившая рана, лишь тронь – закровоточит. Сюжетные повороты ходульны и не преследуют никакой цели, кроме как впустую нагнетать атмосферу, финал банален и смешон. Но смотреть фильм стоит. Потому как сделан он изумительно красиво. С удивительными крупными планами героев, с горными пейзажами, на фоне которых люди кажутся блеклым подобием самих себя, с эффектно плавающими толстухами в бассейне, с рыбами, которые будто являются воплощением зла. И неким философским подтекстом, отсылающим к детским кошмарам и снам, которые так любил анализировать Фрейд.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , , , ,
Читайте по теме
Острое кино. Как Docudays UA стал рассказчиком живых историйЗапорожцы за экраном. Почему украинцы пока не стали героями ГолливудаПрезентован трейлер украинского фильма "Мир вашему дому!" по мотивам "Поминальной молитвы" Горина

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Отрезать Донбасс рискованно для Украины, – посол Великобритании в Украине Джудит Гоф 8301
  2. Школа жизни. Лилия Гриневич о том, насколько реально сделать украинскую школу принципиально новой 2868
  3. Холодильник марки РФ. Что для мира лучше — замороженная Россия Путина или гниющая Навального 11329
  4. Бочка пороха. Как мы с президентом разошлись во взглядах на будущее и чем ему это грозит 7066
  5. Одноразовые солдаты. Зачем Кремль меняет боевых бурятов на вагнеровцев 8734
  6. Киберпартизаны. Как и зачем украинские хакеры включились в войну 13971
  7. Тени в раю. Через что проходят мигранты с Ближнего Востока на пути в Европу 1887
  8. Посланцы Земли. 10 самых интересных космических миссий ближайшего будущего 3104
  9. Старушки с имплантами. Олег Дроздов о киевской архитектуре и борьбе с понтами 12419
  10. Большие города. 5 лучших книг марта 1872
  1. С 1 мая в Украине увеличится размер минимальной пенсии 11323 / 29391
  2. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 8414 / 29813
  3. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 7164 / 12274
  4. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 6565 / 7862
  5. СМИ: Ракетный удар США уничтожил все самолеты на аэродроме Шайрат в Сирии 3737 / 4188
  6. СМИ: Российские военные корабли в спешке возвращаются к берегам Сирии 3617 / 4102
  7. Порошенко подписал закон о компенсации ветеранам войны и внутренним переселенцам части стоимости жилья 3328 / 3512
  8. Поведение первой дочери США трусливое, - Скарлетт Йоханссон 3117 / 3506
  9. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 3104 / 4931
  10. Россия не готова к полноценному Союзному государству, - Лукашенко 2893 / 3255
  1. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 81 / 7862
  2. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 72 / 12274
  3. План Б. Почему власти предпочтут выборы реформам 45 / 12182
  4. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 39 / 29813
  5. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 37 / 2140
  6. С 1 мая в Украине увеличится размер минимальной пенсии 26 / 29391
  7. Менеджер здоровья. Павел Ковтонюк о госпитальных округах, электронных рецептах и "чёрной" врачебной кассе 21 / 2350
  8. Порошенко подписал закон о компенсации ветеранам войны и внутренним переселенцам части стоимости жилья 16 / 3512
  9. Птенцы "чёрных лебедей". Как власть порождает проблемы, которые не сможет решить 16 / 648
  10. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 14 / 4931
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.