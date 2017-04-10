Евгения Евтушенко отпели в Переделкино

Родные и близкие поэта Евгения Евтушенко, скончавшегося 1 апреля, собрались в храме Святого благоверного князя Игоря Черниговского в подмосковном поселке Переделкино.

Отпевание совершил протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храма Святой Мученицы Татианы.

В церкви собралось более сотни людей, передает ТАСС.

В том числе проститься пришли друг поэта, литературовед Игорь Волгин, поэты Марина Кудимова, Надежда Кондакова, Зоя Межирова.

Протоиерей отметил, что Евтушенко, с которым он дружил последние 25 лет, имел два редких качества: готовность всегда прийти любому человеку на помощь и умение радоваться даже самым малым творческим успехам других поэтов.

"Он был любим огромным количеством людей... Его любили его безымянные почитатели и читатели. Но я хотел бы сказать, что он был любим Богом, который давал ему силы, несмотря на тяжкие испытания и болезнь", - сказал Вигилянский.

Он отметил, в частности, что Евтушенко собрал пятитомник русской поэзии, который вышел только малым тиражом, "хотя эта книга должна изучаться в школе". "Он объединял разъединенных людей. У него была идея фикс - объединить все организации писателей в одну, он хотел, чтобы все были вместе, это его стремление. Он обладал просветительской энергией. Объездил весь мир, как- то он подсчитал - 97 стран - с лекциями о русской культуре, поэзии", - сказал священнослужитель, подчеркнув просветительскую миссию Евтушенко.

Напомним, Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в больнице американского города Талса (штат Оклахома). В США он переехал в 1991 году. Похоронен Евтушенко, согласно его последней воле, будет в писательском поселке Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака 11 апреля после гражданской панихиды в Центральном доме литераторов.