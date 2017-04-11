Сильвио Берлускони станет героем фильма Паоло Соррентино

Съемки начнутся в Италии этим летом

Итальянский режиссер, лауреат кинопремии "Оскар" Паоло Соррентино нашел актера на роль экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Variety.

Им стал Тони Сервилло, который снимался у Соррентино в ленте "Великая красота".

Фильм будет на итальянском языке. Его планируют посвятить Берлускони и окружению бывшего премьера. Съемки начнутся в Италии этим летом.

Фильм получил рабочее название Loro, что можно перевести с итальянского как "Они".

Интересно, что ранее Сервилло сыграл другого бывшего премьер-министра Италии. В ленте "Изумительный" (2008) он перевоплотился в Джулио Андреотти.

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