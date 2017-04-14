В Каннах "Нелюбовь" поспорит с "Двойным любовником" и "Роковым искушением"

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая" вошел в основную конкурсную программу Каннского фестиваля.
Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в Париже.
В основной конкурс, победитель которого получит "Золотую пальмовую ветвь", вошло 18 фильмов. Среди них – "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса, "Хэппи-энд" Михаэля Ханеке, "Двойной любовник" Франсуа Озона, "Роковое искушение" Софии Копполы, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и другие киноленты.
Сценарий к фильму Лозницы написан по мотивам одноименной повести Федора Достоевского.
Напомним, этой третий игровой фильм Лозницы, который участвует в основном конкурсе Канн – после "Счастье мое" и "В тумане".