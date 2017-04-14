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Главная » Стиль жизни » Культура » В Каннах "Нелюбовь" поспорит с "Двойным любовником" и "Роковым искушением"

В Каннах "Нелюбовь" поспорит с "Двойным любовником" и "Роковым искушением"

В Каннах "Нелюбовь" поспорит с "Двойным любовником" и "Роковым искушением"

Сергей Лозница посоревнуется с Озоном, Копполой, Ханеке, Звягинцевым и многими другими

14.04.17 10
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Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая" вошел в основную конкурсную программу Каннского фестиваля.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в Париже.

В основной конкурс, победитель которого получит "Золотую пальмовую ветвь", вошло 18 фильмов. Среди них – "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса, "Хэппи-энд" Михаэля Ханеке, "Двойной любовник" Франсуа Озона, "Роковое искушение" Софии Копполы, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и другие киноленты.

Сценарий к фильму Лозницы написан по мотивам одноименной повести Федора Достоевского. 

Напомним, этой третий игровой фильм Лозницы, который участвует в основном конкурсе Канн – после "Счастье мое" и "В тумане". 

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