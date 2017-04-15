Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Ехай, не вникая. Зачем смотреть "Форсаж"-8
<span class="label red">Рецензия</span> Ехай, не вникая. Зачем смотреть "Форсаж"-8
Кадр из фильма

Рецензия Ехай, не вникая. Зачем смотреть "Форсаж"-8

В прокате очередная серия франшизы "Форсаж". В ролях: Вин Дизель, Шарлиз Терон

Оксана Савченко - 15.04.17 48
0000

Очередная серия франшизы – любой – похожа на метафорический укол ширкой. Чего ожидать от любимого кино с продолжением знает каждый подсевший, ему даже может быть скучно в процессе, но тем не менее, свою дозу ожидаемого кайфа он получит. Смотреть очередное продолжение "Форсажа" вошло в привычку у половины человечества. И пока эта привычка жива - продолжение будет следовать со всеми вытекающими атрибутами – крепкими женскими задницами в кадре и крутыми тачками, на которых персонажи выделывают такие кренделя, противоречащие любым законам физики, что у Ньютона случился бы тремор всех конечностей, если бы он это увидел.

Сюжеты почти всех "Форсажей" сводятся к одной простой истории: Доминик Торетто сотоварищи, выполняя очередное задание, используют навороченные автомобили, которые скачут по фильму как по сну шизофреника, наполняя зрителя веселящей энергией. "Форсаж"-7 заработал в прокате более полутора миллиардов долларов. Трагическая смерть актера Пола Уокера во время съемок седьмой серии – стала стопроцентным гарантом мощных кассовых сборов. При этом, придав фильму совершенно невероятную, но вполне просчитываемую трогательность. Скорее всего, "Форсаж"-8 не достигнет этой отметки, но возьмет свое вечнозелеными американскими долларами. Главная приманка ленты – не прекрасный и всегда мужественный Вин Дизель, а божественная Шарлиз Терон в роли главной злодейки. Ее героиня – умна и коварна. Она заставляет Торетто пойти против своей команды.

В сюжет вникать особого смысла нет, все предсказуемо вплоть до выражения лица Торетто. Все составляющие лихого коктейля в полной мере присутствуют в "Форсаже"-8, количество крутых авто, превращенных в бесполезную груду железа, подано даже с перебором. Кроме того, в этой серии на передний план вышли Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтхэм. Они стали главными по мордобою и шуткам, которые озвучивают в процессе развития сюжета, таким образом с легкостью задвигая на задний план Брайана О`Коннера, который в "Форсаже" все же появляется ненадолго.

Впрочем, на фантастическую реальность истории влияет вполне обыденная повседневность – чего стоит российская база атомных подводных лодок, которую оприходовали в своих интересах сепаратисты. Впрочем, серьезно воспринимать этот финт ушами могут только озабоченные собственным достоинством российские ура-патриоты. Чтобы получить кайф от просмотра этой диковатой и одновременно красивой истории надо просто расслабить мозг и тогда вы получите детское удовольствие от того, как персонаж Джонсона одним ударом ноги меняет направление движения смертоносной торпеды.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Звездные войны: появился первый тизер восьмой частиCистема под названием "Путин" — что-то вроде гопника, у которого есть нож в кармане, — Ахтем СеитаблаевВ Каннах "Нелюбовь" поспорит с "Двойным любовником" и "Роковым искушением"

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 4448
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 16825
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 9911
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 2994
  5. Социология Мордора: орки против Путина 2969
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 6841
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 28592
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 4085
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 39917
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 1026
  1. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 6931 / 7858
  2. Украина попала в десятку самых опасных стран в мире 3494 / 3863
  3. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 2882 / 3379
  4. В МИД рассказали, как будет действовать безвиз с ЕС для украинцев 2811 / 3053
  5. Перейти Рубикон. Что на самом деле означает безвизовый режим для Украины и её будущего 2730 / 3651
  6. Захарченко готов "даже" к переговорам с Порошенко 2030 / 2287
  7. Мечтатель. Владимир Гройсман о голубой мечте украинцев 1684 / 1814
  8. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 1655 / 39917
  9. В Киеве умер избитый "торнадовцем" заключенный 1563 / 1738
  10. Cистема под названием "Путин" — что-то вроде гопника, у которого есть нож в кармане, — Ахтем Сеитаблаев 1392 / 1612
  1. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 48 / 7858
  2. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 19 / 3379
  3. Вздорная Украина. Каждому из нас нужно стать психотерапевтом: для себя и для того парня 16 / 1360
  4. Украина попала в десятку самых опасных стран в мире 15 / 3863
  5. В эти выходные США развернет в Европе свою боевую авиацию 12 / 1324
  6. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 11 / 4119
  7. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 11 / 39917
  8. Мечтатель. Владимир Гройсман о голубой мечте украинцев 10 / 1814
  9. Перейти Рубикон. Что на самом деле означает безвизовый режим для Украины и её будущего 9 / 3651
  10. Украинский язык может стать обязательным для киевских продавцов и официантов 9 / 829
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.