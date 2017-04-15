Очередная серия франшизы – любой – похожа на метафорический укол ширкой. Чего ожидать от любимого кино с продолжением знает каждый подсевший, ему даже может быть скучно в процессе, но тем не менее, свою дозу ожидаемого кайфа он получит. Смотреть очередное продолжение "Форсажа" вошло в привычку у половины человечества. И пока эта привычка жива - продолжение будет следовать со всеми вытекающими атрибутами – крепкими женскими задницами в кадре и крутыми тачками, на которых персонажи выделывают такие кренделя, противоречащие любым законам физики, что у Ньютона случился бы тремор всех конечностей, если бы он это увидел.

Сюжеты почти всех "Форсажей" сводятся к одной простой истории: Доминик Торетто сотоварищи, выполняя очередное задание, используют навороченные автомобили, которые скачут по фильму как по сну шизофреника, наполняя зрителя веселящей энергией. "Форсаж"-7 заработал в прокате более полутора миллиардов долларов. Трагическая смерть актера Пола Уокера во время съемок седьмой серии – стала стопроцентным гарантом мощных кассовых сборов. При этом, придав фильму совершенно невероятную, но вполне просчитываемую трогательность. Скорее всего, "Форсаж"-8 не достигнет этой отметки, но возьмет свое вечнозелеными американскими долларами. Главная приманка ленты – не прекрасный и всегда мужественный Вин Дизель, а божественная Шарлиз Терон в роли главной злодейки. Ее героиня – умна и коварна. Она заставляет Торетто пойти против своей команды.

В сюжет вникать особого смысла нет, все предсказуемо вплоть до выражения лица Торетто. Все составляющие лихого коктейля в полной мере присутствуют в "Форсаже"-8, количество крутых авто, превращенных в бесполезную груду железа, подано даже с перебором. Кроме того, в этой серии на передний план вышли Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтхэм. Они стали главными по мордобою и шуткам, которые озвучивают в процессе развития сюжета, таким образом с легкостью задвигая на задний план Брайана О`Коннера, который в "Форсаже" все же появляется ненадолго.

Впрочем, на фантастическую реальность истории влияет вполне обыденная повседневность – чего стоит российская база атомных подводных лодок, которую оприходовали в своих интересах сепаратисты. Впрочем, серьезно воспринимать этот финт ушами могут только озабоченные собственным достоинством российские ура-патриоты. Чтобы получить кайф от просмотра этой диковатой и одновременно красивой истории надо просто расслабить мозг и тогда вы получите детское удовольствие от того, как персонаж Джонсона одним ударом ноги меняет направление движения смертоносной торпеды.