Кремль своим решением изолировал весь российский народ от возможности увидеть Евровидение-2017.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в эфире Украинского радио.

"Россия сама себя изолировала от Евровидения-2017. Более того, Кремль таким решением изолировал весь российский народ от возможности увидеть это фантастическое и прекрасное шоу, в котором принимают участие 42 страны не только Европы, но и мира", - рассказал вице-премьер.

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По его словам, миллионы россиян благодаря спутниковому телевидению и Интернету, независимо от воли Кремля и Путина, будут смотреть выступления 42 участников песенного конкурса.

Кириленко также рассказал, что подготовка к Евровидению в Киеве проходит усиленными темпами.

"Еще несколько уникальных вещей предложит Украина на нынешнем Евровидении. И все те, у кого есть добрая воля, кто хочет мира и дружбы во всем мире и в Европе, - они и будут участвовать, и будут смотреть Евровидение", - заявил он.

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Европейский вещательный союз ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении, поскольку не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Украины пустить Юлию Самойлову в страну.

ЕВС предлагал России транслировать выступление певицы через спутник, либо сменить конкурсанта.

Российский Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и заявил, что не будет транслировать Евровидение-2017.

Напомним, 12 марта СБУ запретила российской певице Юлии Самойловой въезд на территорию Украины из-за того, что артистка выступала на территории Крыма.