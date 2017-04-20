Виктория Тигипко, инициатор создания и Глава Наблюдательного Совета Украинской Киноакадемии, Президент Одесского международного кинофестиваля рассказала Фокусу о том, зачем создавать Украинскую киноакадемию, может ли национальное кино стать бизнесом и о том, почему главный символ Кинопремии называется «Золотая Дзига»

Зачем вы создали Украинскую Киноакадемию и Национальную Кинопремию?

Аналогичные организации есть почти в каждой стране, которая заботится о будущем своего кинематографа: «Оскар» в Америке, BAFTA в Великобритании, Сезар во Франции, Лола в Германии. Идея кинопремий и киноакадемий – не нова, первыми этот путь прошли в Америке – в 1929 году Американская кинематографических наук и искусств учредила «Оскар». С того момента, как Украина стала независимым государством, прошло почти четверть века, и сегодня у нас есть кинематографисты, есть хорошее кино, но аналогичного объединения кинопрофессионалов не было. Мы с командой 8 лет аккумулируем опыт проведения Одесского международного кинофестиваля: если в первые годы после создания Национальной конкурсной программы очень трудно было найти украинское кино, то сейчас ситуация поменялась – на прошлый фестиваль нам прислали более 200 фильмов и это количество растет каждый год. Национальный кинематограф сейчас находится на подъеме – с новыми фильмами, талантами, вдохновением и идеями. Мы обсуждали перспективы создания Киноакадемии внутри коллектива несколько лет, но прошлой осенью приняли решение начать работу. Мы поняли, что настало время создать организацию, которая объединит кинематографистов и станет стимулом для развития отрасли. Ведь каждый из нас хочет, чтобы украинское кино стало популярным, а залы кинотеатров были полны зрителей.

Кино в Украине может стать бизнесом?

Да, может. Главный вопрос – что для этого нужно сделать? Максимально работать над качеством и количеством кинофильмов, сформировать сильную индустрию, выводить ее на новый уровень, учиться работать с европейскими кинофондами и продюсерами для создания фильмов в ко-продукции с Украиной. Знать, как правильно строить маркетинговую и промо-стратегию для украинского кино, осваивать новые технологии, лоббировать интересы индустрии в рамках страны и за ее пределами, заключать договора и соблюдать их. Украинский кинематограф уже прошел большой путь, но многое еще предстоит сделать. Нам есть чему поучиться у иностранных коллег: доля национального кино в Великобритании – 45%, во Франции – 35%, в Турции – рекордные 56%. В Украине доля национального кино все еще очень низкая, но нам есть куда стремиться – нужно только консолидироваться и приложить все усилия для развития отрасли. Это и есть основная задача Киноакадемии. Программу деятельности Украинской Киноакадемии на 2017/2018 год мы представим на 8-м Одесском международном кинофестивале, который пройдет с 14 по 22 июля.

При создании Киноакадемии на что ориентировались? На «Оскар»?

Мы учли опыт многих аналогичных ассоциаций – «Оскара», «BAFTA» и других, а также консультировались с членами Европейской и Польской киноакадемий. Мы хотели, чтобы все процессы были открытыми и прозрачными, а потому обращались к коллегам, которые прошли аналогичный путь в своей стране.

Как выбираются победители в номинациях?

После того, как мы получили все заявки, проходит предварительная селекция их на соответствие требованиям для участия. Затем члены Правления осматривают фильмы и формируют шорт-лист лучших фильмов – по 3-5 в каждой номинации, в зависимости от распределения голосов. После этого – голосование все члены Кинокадемии выбирают победителя в каждой номинации. Имена лауреатов «Золотой Дзиги» объявляются во время торжественной церемонии вручения Национальной Кинопремии – в этом году она пройдет 20 апреля.

Почему выбрано такое название – «Золотая Дзига»?

Мы рассматривали разные варианты – Золотая трембита, Золотое яблоко, Золотая грамота. Хотелось, чтобы название отражало современность премии, было свежим и неожиданным. Золотая Дзига совершенно спонтанно возникла во время встречи с нашими партнерами и всем понравилось. Во-первых, оно несет в себе импульс, с которым двигается дзига, ведь если она останавливается – то падает. Мы хотим, чтобы украинский кинематограф безостановочно развивался, потому в данном случае оно очень актуально. Также слово первая часть слова кинематограф в дословном переводе с греческого означает «движение», что также очень созвучно названию премии. И, главное, это отсылка к творчеству всемирно известного режиссера Дзиги Вертова, автора легендарного фильма «Человек с киноаппаратом», большая часть профессиональной деятельности которого – неразрывно связана с Украиной.

Как вы думаете, как получение премии поможет украинским кинематографистам?

Во-первых, это стимул для здоровой конкуренции в отрасли. А конкуренция хороша для любого бизнеса. Во-вторых, в международной киноиндустрии обращают большое внимание на наличие у фильма национальных наград, это является весомым подтверждением того, что кино значимое. Мы хотим отмечать лучшие работы, и чтобы это потом помогало создателям в дальнейшей работе. Мы хотим сделать украинское кино и кинопрофессионалов – модными среди широкой аудитории, сделать национальное кино привлекательными для частных инвесторов, а привилегию быть часть кинематографической отрасли – почетной. Создание Украинской Киноакадемии уже привлекло внимание наших зарубежных коллег – мы получили очень много поздравлений, а о самой Киноакадемии написали такие влиятельные СМИ, как The Hollywood Reporter, Cineurope и другие. Таким образом, понятно, что создание Украинской Киноакадемии значительное событие не только для нас – но и для всего мира.