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Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Скелет в смартфоне. Зачем смотреть драму "Идеальные незнакомцы"
<span class="label red">Рецензия</span> Скелет в смартфоне. Зачем смотреть драму "Идеальные незнакомцы"
Кадр из фильма

Рецензия Скелет в смартфоне. Зачем смотреть драму "Идеальные незнакомцы"

В украинский прокат вышел фильм от создателей "Во всём виноват Фрейд". Режиссёр — Паоло Дженовезе

Анна Синящи́к - 22.04.17 132
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Классик писал: если в первом акте на стене висит ружьё, к концу пьесы оно обязательно должно выстрелить. Редкий утопающий хватается за соломинку с той же цепкостью, с какой Паоло Дженовезе взялся за эту формулу. Его персонажи безоружны, но вокруг них "стреляет" всё: от пачки с презервативами до вычурных золотых серёжек. А самыми взрывоопасными оказываются смартфоны.

Первые кадры "Идеальных незнакомцев" нужно просто перетерпеть. Они напоминают смесь рекламных роликов оливкового масла и зубной пасты: итальянская семья, большой круглый стол, званый ужин для друзей, широкие улыбки и разговоры ни о чём. Впрочем, режиссёр сделал ставку на реалистичность ситуации: вряд ли во время своих посиделок с закадычными друзьями мы блещем знаниями по геометрии или устройству Вселенной.

"А сколько бы ещё распалось пар, если бы они заглянули в телефоны друг друга?" — безумно сверкая глазами, вдруг спрашивает присутствующих Ева, длинноволосая красавица с неитальянскими чертами лица. Бывшей польской модели Касе Смутняк роль стервозного психотерапевта к лицу. Ей удаётся воскресить в памяти добрый десяток хорошеньких, но страшно нервозных красоток, самые безобидные шутки которых неминуемо заканчивались для компании всеобщей ссорой.

"Идеальные незнакомцы" — не призыв отказаться от смартфонов. Ложь и обман появились в человеческой жизни задолго до цифровой эпохи. Этот фильм — скорее совет сорвать розовые очки и внимательнее присмотреться друг к другу

Сидящие за круглым столом начинают неохотно и как-то вяло уверять друг друга в том, что им нечего скрывать от семьи и друзей. Однако жаждущую сенсаций интриганку уже не остановить. И присутствующие переходят к делу — точнее, к авантюрной игре. Их смартфоны оказываются в центре стола. Все письма и смс зачитываются вслух, все разговоры выводятся на громкую связь. Шокирующие открытия не заставляют себя ждать.

Оператор Фабрициио Лукки, который не впервые сотрудничает с Дженовезе, после работы над этим фильмом мог бы консультировать создателей промо-роликов для смартфонов. В каком только ракурсе не снимал он гаджеты в течение полуторачасового фильма. Зрителя откровенно дразнят: то позволяют "подсмотреть", что высветилось на мониторе, то дают лишь намёк, нарочно показывая монитор под нечитабельным углом.

Дровишек в огонь подбрасывает и звукоряд Маурицио Филардо. Его чувственные треки компенсировали ляпы в диалогах и несколько очевидных сюжетных дыр.

Когда все карты раскрыты, на столе начинает вращаться кольцо. Это кажется то ли подражанием, то ли пародией на сцену с юлой в "Начале" Кристофера Нолана. Начинаешь думать, что финал получился более чем предсказуемым.

Однако ювелирное изделие — не оловянный волчок, а "Идеальные незнакомцы" — не фантастический триллер. Дженовезе добавляет ещё одну сцену — неожиданную, отрезвляющую, одним махом отвечающую на все вопросы. После чего подозрения в плагиате отпадают, а сама лента автоматически переходит в категорию для многоразового просмотра.

Драма "Идеальные незнакомцы" — не призыв отказаться от смартфонов. Ложь и обман появились в человеческой жизни задолго до цифровой эпохи. Этот фильм — скорее совет сорвать розовые очки и внимательнее присмотреться друг к другу. Возможно, мир стал бы немножко честнее и счастливее, если бы мы чаще отрывались от девайса и показывали тому, кто рядом, глаза. И свой телефон.

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