Элтон Джон выписан из реанимации

Британский певец Элтон Джон был выписан из реанимации, куда его экстренно госпитализировали с бактериальной инфекцией.
Представители 70-летнего музыканта сообщили, что причиной стала редкая и опасная вирусная инфекция, которой он заразился в турне по Южной Америке.
Об этом передают мировые СМИ со ссылкой на Reuters .
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эликсир старости. 14 продуктов, которые вас старят
В отделении интенсивной терапии Джон провел два дня. В настоящее время артист находится под наблюдением медиков и проходит медикаментозное лечение дома.
Из-за болезни певец был вынужден отменить все концерты в апреле и мае.