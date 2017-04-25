Элтон Джон выписан из реанимации

Опасную вирусную инфекцию певец подхватил в турне по Южной Америке

Британский певец Элтон Джон был выписан из реанимации, куда его экстренно госпитализировали с бактериальной инфекцией.

Представители 70-летнего музыканта сообщили, что причиной стала редкая и опасная вирусная инфекция, которой он заразился в турне по Южной Америке.

Об этом передают мировые СМИ со ссылкой на Reuters .

В отделении интенсивной терапии Джон провел два дня. В настоящее время артист находится под наблюдением медиков и проходит медикаментозное лечение дома.

Из-за болезни певец был вынужден отменить все концерты в апреле и мае.

Напомним, генетики обещают долгую жизнь образованным людям.