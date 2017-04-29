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Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Пахать надо. Кому понравится боевик "Секретный агент"
<span class="label red">Рецензия</span> Пахать надо. Кому понравится боевик "Секретный агент"
Кадр из фильма

Рецензия Пахать надо. Кому понравится боевик "Секретный агент"

В украинском прокате фильм от создателя "Энигмы" и "С меня хватит". В главных ролях — Нуми Рапас, Орландо Блум, Тони Коллет, Джон Малкович и Майкл Дуглас

Анна Синящи́к - 29.04.17 170
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"Секретный агент" — тот самый случай, когда под мрачными чёрно-белыми афишами триллера прячется мотивирующая оранжево-розовая мелодрама о современном женском счастье. Или несчастье, тут уж как посмотреть.

Главная героиня — Элис Рапис, сотрудница ЦРУ, запоровшая пару лет назад секретную парижскую АТО. Смуглолицая карьеристка сидит в запасе. Её день — унылая бумажная волокита при центре поддержки иммигрантов, грустные мечты о восстановлении репутации и полное отсутствие личной жизни.

Однажды судьба даёт барышне шанс: прямо на улице её забирают представители спецслужб. Люди в чёрном требуют немедленно допросить для них подозрительного исламиста. Справедливо рассудив, что джихадиста допрашивать — это не анкеты заполнять, Элис соглашается помочь.

"Секретный агент" — тот самый случай, когда под мрачными чёрно-белыми афишами триллера прячется мотивирующая оранжево-розовая мелодрама о современном женском счастье. Или несчастье

В ходе допроса агент обнаруживает, что подозреваемый вовсе не похож на террориста. Зато "коллеги", странно и многозначительно переглядывающиеся у неё за спиной, — вполне. Элис понимает, что кто-то из сотрудников ведёт двойную игру, "сливая" псевдоагентам все пароли и планы спецслужбы. Уже убегая от пуль, она задаётся вопросом: кому это нужно и как предотвратить теракт, если всё, о чём ты докладываешь руководству, становится достоянием бандитов?

Нуми Рапас удается тонко передать хаос в душе персонажа. Скандинавская сдержанность, за которую некоторые специалисты критикуют шведскую актрису, на этот раз оказалась кстати: никакой лишней мимики или жестикуляции, за Элис говорит её взгляд. То испуганно-агрессивный, то растеряно-жалостливый, он транслирует эмоцию, которую сложно передать гримасничаньем или словами. Даже самой прокачанной боевой машине становится страшно, когда понятный мир вдруг превращается в театр теней; даже самым прожжённым социопаткам больно раз за разом терять веру в людей.

Создатели фильма позаботились о том, чтобы жизнь в кадре бурлила ключом. Поэтому пока российский курьер везёт на Запад секретный вирус, а западные спецслужбы ищут в своих рядах "крота", беглянка Элис влюбляется в подозрительного, но прекрасного, как эльф Леголас, незнакомца. За ярким "междусобойчиком" современных Бонни и Клайда наблюдать интересно — это в разы увлекательнее, чем пафосный конфликт "хорошими" и "плохими" агентами.

Синхронно со светом в кинозале в голове "зажигается" мысль: этот боевик — must-see для любой карьеристки. Он, как сироп пертуссин, способен подсластить добровольно выбранное одиночество.

В отличие от прародительниц эпохи патриархата, современная женщина понимает: хочешь сделать хорошо — сделай это сама. И неважно, идет ли речь о торте, воспитании ребёнка или спасении мира. Мысль подтверждает и слоган фильма: "Чтобы спасти всех, не доверяй никому". Даже Орландо Блуму.

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