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Главная » Стиль жизни » Культура » Крутые виражи. 10 композиций для апрельского плей-листа
Крутые виражи. 10 композиций для апрельского плей-листа
Кадр из клипа "Грибы" – "Тает Лёд"

Крутые виражи. 10 композиций для апрельского плей-листа

В апрельской подборке — самые смелые песни с  крутыми поворотами, на которых может слегка укачать

Любовь Морозова - 30.04.17 88
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IvanNAVI – "Влипли"

Свой третий клип представил молодой украинский певец IvanNAVI. Съёмки происходили в небольшом курортном городке Которе в Черногории и полны юношеской романтики. Пейзажи настолько красивы, что от эффекта туристической рекламы клип спасают только видеоэффекты искажённого пространства, придающие призрачность героям. Сама песня — представление о юношеской любви с её быстротечностью и свежим очарованием. Это история о том, как парень и девушка договариваются о краткосрочных отношениях до тех пор, пока не найдут свою настоящую пару, но в результате "влипают" надолго.

Explosions In The Sky – The Ecstatics

Пик интереса к инструментальной музыке на нашем пространстве пришёлся на 1970–1980-е годы, и оркестр Поля Мориа вперемежку с электроникой Вангелиса звучал из окон каждого общежития. Сейчас инструменталка не в тренде, но это не значит, что нет хороших песен без слов. Прекрасный пример — творчество американских инструментальных построкеров Explosions In The Sky. Их новый студийный альбом The Wilderness — привет французской группе Space, чья музыка неизменно сопровождала День космонавтики. А под космический трек The Ecstatics выпустили отличный клип из танцующих бумажных силуэтов.

Stepan i Meduza – "Прощение"

"Свершилось предначертанное", — комментирует выход нового клипа на композицию "Прощение" из будущего весеннего альбома киевский дуэт Stepan i Meduza. Это песня, в которой романтический сплин танцует в обнимку с хипстерским пафосом, и клип, в котором девушка-муза танцует одна, пока парни поют и строчат швы на швейных машинках. Режиссёр клипа Никита Квасников считает, что в нём использованы ретро-футуристические образы, и эти образы "призывают не останавливаться и мечтать". Мы же считаем, что в киевских интерьерах сложно уйти от ретро и от застывших в кладках кирпичных стен 1990-х.

Kendrick Lamar – HUMBLE

Круче Джуда Лоу в образе папы римского может быть только Кендрик Ламар. Темнокожий рэпер в белой одежде в свете солнечного луча, падающего сквозь высокое окно собора, неподражаем. Да ещё и с текстами, которые даже не снились брутальному молодому папе из сериала — "запикивать" нужно каждое второе слово. Помимо священнической одежды Кендрик Ламар в этой видеоработе примеряет костюмы гольфиста, водителя такси, сутенёра и предстаёт в роли Христа на темнокожей вечеринке в стиле Тайной вечери. И песня, и ролик хороши, но если у вас проблемы с вестибулярным аппаратом, — аккуратно, может укачать.

Oren Lavie – Did You Really Say No ft. Vanessa Paradis

Израильский вокалист Орен Лави, полюбившийся меломанам песней Her Morning Elegance (в клипе на которую рыжеволосая красавица прогуливается по подушкам-ступенькам и под подушками-облаками), на восемь лет пропал из виду. В это время он занимался режиссёрской и актёрской работой и успел выпустить детскую книгу "Медведь, которого там не было", переведённую на множество языков. Неизвестно, что именно заставило вокалиста вернуться к музыке, но, возможно, это была потрясающая французская актриса Ванесса Паради, спевшая с Лави дуэтом новую прекрасную песню.

Mastodon – Show Yourself

Новая видеоработа Роберта Шобера на песню американской рок-группы Mastodon "Show Yourself" — остроумный способ привлечь внимание к выходу альбома Emperor of Sand. Главный герой клипа — смерть с косой (в английской традиции это мужчина), будни которой подобны мытарствам неудачливого менеджера по продажам. После ряда ситуаций, из которых старички выходят победителями и вызывающе показывают смерти средний палец, её шеф требует убить участников группы Mastodon, обещая за это чёрный катафалк. После ряда "смертельных ошибок" ключи от катафалка всё-таки достаются главному герою.

Imagine Dragons – Believer

Одна из самых успешных рок-групп последних лет Imagine Dragons презентовала клип на новую работу Believer. Энергичная композиция, посвящённая победе над болью и разочарованием, — марш нашей эпохи, забывшей о маршах. В клипе вокалист группы Дэн Рейнольдс сражается с "универсальным солдатом" Дольфом Лундгреном в каких-то дивных декорациях — то ли в открытом космосе, то ли в закрытом ночном клубе. На Лундгрена в его 59 лет любо-дорого глянуть, и на его фоне Рейнольдс выглядит изящным танцовщиком, а не опасным боксёром. А потому как бы ни был неприятен поклонникам результат битвы, он честен.

"Грибы" – Тает Лёд (Пародия By Yuframe)

Киевская группа "Грибы" породила флешмоб невиданного на постсоветском пространстве размаха. Череду пародий на Gangnam Style, Satisfaction и Happy продолжила песня "Тает Лёд", клип на которую выложили на YouTube 10 марта, а уже через неделю меломаны задались вопросом, как же выкинуть её вирусный припев из головы. Так вот, поскольку песню и так все послушали, предлагаем вам самый талантливый кавер на неё от казахской группы Yuframe. Если кто-то из членов вашей семьи отказался пить чай, наклонитесь и шепните ему на ушко: "Наливаю вкусный чай, кушай беш и им запивай" — и дальше по тексту кавера.

Ivan Dorn – Collaba

Покорение Америки Иван Дорн начал с песни, посвящённой "ночным бабочкам". В общем, зачем ломать стереотипы о своей стране, которая в мире славна не только боями Кличко и Майданом, но и экспортом "рабынь любви", если можно посмотреть на эту тему через призму феминизма. "Я их превозношу, я хочу поговорить об их независимости, отваге, их травматическом опыте любви и высоком риске, с которым они сталкиваются", — заявляет Дорн. "Ода проституткам", как он её назвал, — это изящная насмешка и самоирония, уход от мелодизма в мир синкоп, гармонических изломов и творческих драг-вечеринок. 

ArtificialPleasure – All I Got

Путь к сердцу девушки совпадает с дорогой к мужскому сердцу, и лондонские рокеры ArtificialPleasure готовы за это дать если не зуб, то порцию картошки фри. В нескучном клипе на песню All I Got вокалист группы Фил Макдонелл пытается завоевать девушку своей мечты при помощи изысканных блюд и странных танцев. По сюжету Фил работает поваром в ресторане, где прекрасной незнакомке делает предложение другой парень. В своих грёзах повар осыпает красавицу салатами, гарнирами и лобстерами и даже приносит ей свою поющую голову на блюде, но в реальности так и не выходит из-за стойки заказов.

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