Победитель забирает всё. Лучшие фильмы, не попавшие в кинопрокат

"Трейдеры" / Traders

Режиссёры: Рэйчел Мориарти, Питер Мерфи

В главных ролях: Киллиан Скотт, Джон Брэдли, Ника МакГиган

Ирландия, триллер, 90 мин.

Сюжет: финансист Гарри (Скотт) попадает в жернова мирового экономического кризиса и теряет работу. Сбережений у него немного, а банк уже грозится отнять роскошную квартиру Гарри за просрочку платежей. Чтобы не остаться на улице, герой находит скучную работу за копейки и стискивает зубы: ровно до тех пор, пока на горизонте не появится его бывший коллега Вернон (Брэдли) с предложением заняться смертоносным "трейдингом".

Зачем смотреть: фильм Рэйчел Мориарти и Питера Мерфи знакомит нас с термином "эконосайд" — это самоубийство, вызванное тяжёлой экономической ситуацией, невозможностью рассчитаться с долгами. Вот только герои "Трейдеров", хоть и доведены до отчаяния, не хотят так просто сдаваться. Правила "трейдинга" просты: сначала вы оставляете дома на видном месте записку о самоубийстве (чтобы никто вас не искал); затем ставите на кон всю свою наличность и сходитесь один на один в рукопашной схватке где-нибудь на пустыре. Победитель забирает всё, а проигравшего закапывают в землю. Формула боёв на смерть не нова, но авторы фильма находят для неё свежий поворот: здесь нет ни турниров, ни изящных ударов пяткой в челюсть — только загнанные в ловушку люди, которые могут быть страшнее любого зверя. "Трейдеры" — это эффектная напряжённая сатира, сделанная за копейки.

"Женщины ХХ века" / 20th Century Women

Режиссёр: Майк Миллс

В главных ролях: Аннетт Бенинг, Эль Фаннинг, Лукас Джейд Зуманн

США, драма, 118 мин.

Сюжет: 1970-е годы, Калифорния. Доротеа (Бенинг) владеет небольшим домом-пансионом, где живёт рядом с квартирантами и в одиночку растит своего 15-летнего сына Джейми (Зуманн). Джейми — главное сокровище в жизни матери, и она переживает, что воспитывает его неверно, что ему не хватает правильного влияния, дабы вырасти в настоящего мужчину. Поэтому Доротеа подключает к воспитанию сына своих квартирантов — их вмешательство приводит к неожиданным результатам.

Зачем смотреть: режиссер Майк Миллс прославился после фильма "Начинающие", печальной комедии о том, как смертельная болезнь может сделать детей и родителей ближе и честнее друг с другом. Новая работа режиссёра тоже посвящена отношениям в семье, только семья эта получилась нетрадиционной — здесь соседи значат для ребёнка не меньше, чем родственники. И это не выдумки: картина Миллса основана на его детстве, а Доротеа во многом списана с матери режиссёра. Миллс даже заставил Аннет Беннинг посмотреть все любимые фильмы своей матери, от "Двери на сцену" до "Касабланки", чтобы актриса лучше поняла свою героиню. Критики отметили аутентичность фильма: Аннет Беннинг за эту роль была номинирована на "Золотой глобус", а сам фильм претендовал на "Оскар-2017" за сценарий, но уступил "Манчестеру у моря".

"День патриота" / Patriots Day

Режиссёр: Питер Берг

В главных ролях: Марк Уолберг, Кевин Бейкон, Мишель Монахэн

США, триллер, 130 мин.

Сюжет: 15 апреля 2013 года, Бостон, подготовка к старту ежегодного марафона. Сержант Томми Сандерс (Уолберг) целует жену и отправляется охранять порядок на старте марафона. У Томми хронически болит колено, но уже через несколько часов это не будет такой уж проблемой. На финише марафона прогремят два взрыва, и Бостон накроет хаос и паранойя. На место взрывов прилетит ФБР во главе с агентом Делорье (Бейкон) — вместе с Томми Сандерсом они пойдут по следу террористов.

Зачем смотреть: три человека погибло, более 280 были ранены — такова печальная статистика взрывов на Бостонском марафоне. "День патриота", основанный на этих событиях, стал для режиссёра Питера Берга его лучшим, наиболее убедительным фильмом. Финальная версия сценария составлена из двух отдельных скриптов: один фокусировался на экшне бостонских событий, другой был драмой о пострадавших. Бергу удалось совместить оба подхода. Его фильм интегрирует в себя архивные и документальные съёмки, а потому предельно точен в фактических деталях вроде цвета бейсболки у террориста. В то же время "День патриота" способен выдать затяжную и взрывоопасную сцену уличной перестрелки террористов с полицейскими. Фильм Берга — не очередная патриотическая агитка из Голливуда, но честный и страшный триллер о борьбе со злом.

"Девушка пробуждается" / Girl Asleep

Режиссёр: Розмари Майерс

В главных ролях: Бетани Витмор, Эмбер МакМахон, Харрисон Фэлдман

Австралия, комедия, 77 мин.

Сюжет: конец 1970-х, Австралия. Грета (Витмор), застенчивый подросток с богатым воображением, переходит в новую школу. Там она заводит дружбу с чудаковатым Эллиоттом (Фэлдман) и с тревогой ждёт, что на днях ей исполнится 15 лет. Её мама (МакМахон) желает закатить по этому поводу грандиозную вечеринку. Грета не хочет никакого праздника, но родители непреклонны. В итоге девочку наряжают, делают ей причёску, макияж, и, глянув в зеркало, она бежит от взросления в единственное безопасное место, которое знает, — собственные фантазии.

Зачем смотреть: "Девушка пробуждается" — дебютный фильм австралийского режиссёра Розмари Майерс, адаптация одноимённой театральной постановки. Майерс — титулованный арт-директор австралийского театра Windmill, и до определённого момента она снимает свой фильм, словно пьесу: симметрично выстраивает кадры, где второй и третий планы могут быть куда интереснее первого. Но позже весь этот стройный порядок летит к чертям. "Королевство полной луны" Уэса Андерсона встречает Льюиса Кэрролла — так критики характеризуют "Девушку пробуждается". Грета, словно Алиса, проваливается в причудливый сказочный мир и вернётся оттуда совсем другой. Фильм Майерс — это короткое и яркое путешествие в разум подростка, история взросления и (само)воспитания.