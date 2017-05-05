В сети опубликован тизер нового сезона сериала Твин Пикс.

Ролик, в котором впервые показаны актеры, исполняющие главные роли в новых сериях сериала, был опубликован на официальном YouTube-канале Твин Пикс.

В ранее опубликованных тизерах сериала можно было увидеть основные места действия сериала Твин Пикс, в то время как в новом ролике наконец появляются старые герои спустя 25 лет после действия второго сезона.

В частности, в видео можно увидеть Большого Эда, Сару Палмер, помощников шерифа Энди Бреннена и Хоука, а также агента Купера.

Видео было опубликовано с названием Некоторые знакомые лица 25 лет спустя. Премьера нового сезона Твин Пикс состоится 21 мая 2017 года.

Напомним, украинский документальный фильм получил главный приз на МКФ в Австрии.