В сети опубликован тизер нового сезона сериала Твин Пикс.
Ролик, в котором впервые показаны актеры, исполняющие главные роли в новых сериях сериала, был опубликован на официальном YouTube-канале Твин Пикс.
В ранее опубликованных тизерах сериала можно было увидеть основные места действия сериала Твин Пикс, в то время как в новом ролике наконец появляются старые герои спустя 25 лет после действия второго сезона.
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В частности, в видео можно увидеть Большого Эда, Сару Палмер, помощников шерифа Энди Бреннена и Хоука, а также агента Купера.
Видео было опубликовано с названием Некоторые знакомые лица 25 лет спустя. Премьера нового сезона Твин Пикс состоится 21 мая 2017 года.
Напомним, украинский документальный фильм получил главный приз на МКФ в Австрии.