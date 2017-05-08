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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Дюнкерк Кристофера Нолана: представлен новый трейлер

Видео Дюнкерк Кристофера Нолана: представлен новый трейлер

<span class="label red">Видео</span> Дюнкерк Кристофера Нолана: представлен новый трейлер

Фильм расскажет историю спасения более трехсот тысяч солдат в начале Второй мировой войны

08.05.17 23
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Warner Bros. представила второй трейлер фильма "Дюнкерк" Кристофера Нолана.

Картина станет десятой полнометражной работой режиссера.

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны.

События начинаются со сцен окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника закрываются все ближе и ближе.

Режиссером и сценаристом проекта выступил Нолан, а главные роли исполнили Том Харди и Киллиан Мерфи. Саундтрек к ленте написал композитор Ханс Циммер.

Напомним, украинский документальный фильм получил главный приз на МКФ в Австрии.

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