Warner Bros. представила второй трейлер фильма "Дюнкерк" Кристофера Нолана.
Картина станет десятой полнометражной работой режиссера.
Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны.
События начинаются со сцен окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника закрываются все ближе и ближе.
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Режиссером и сценаристом проекта выступил Нолан, а главные роли исполнили Том Харди и Киллиан Мерфи. Саундтрек к ленте написал композитор Ханс Циммер.
Напомним, украинский документальный фильм получил главный приз на МКФ в Австрии.