В столичном МВЦ проходит второе полуфинальное шоу Евровидения.
На этот раз за право выступить в финале соревнуются участники из 18 стран.
В порядке выхода на сцену: Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Белоруссии, Болгарии, Литвы, Эстонии и Израиля.
Напомним, по итогам голосования восемь участников отправятся домой, а десятка победителей присоединится к фаворитам первого полуфинала, "большой пятерке" и Украине как стране-хозяйке в финальном шоу 13 мая.