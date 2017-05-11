За право выступить в финале соревнуются участники из 18 стран

В столичном МВЦ проходит второе полуфинальное шоу Евровидения.

На этот раз за право выступить в финале соревнуются участники из 18 стран.

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В порядке выхода на сцену: Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Белоруссии, Болгарии, Литвы, Эстонии и Израиля.

Напомним, по итогам голосования восемь участников отправятся домой, а десятка победителей присоединится к фаворитам первого полуфинала, "большой пятерке" и Украине как стране-хозяйке в финальном шоу 13 мая.