Стали известны все участники финала Евровидения-2017

По результатам второго полуфинала, определились участники финала Евровидения-2017.

В минувший вечер выступали 18 участников конкурса, из которых 10 получили путевку в финал.

После голосования национальных жюри, зрителей стран-участниц второго полуфинала, двух стран "Большой пятерки" - Германии и Франции, а также страны-хозяйки Украины, в финал прошли следующие конкурсанты: Кристиан Костов - Beautiful Mess (Болгария), NaviBand - Гісторыя майго жыцця (Беларусь), Жак Худек - My Friend (Хорватия), Джоси Папай - Origo (Венгрия), Аня - Where I Am (Дания), IMRI - I Feel Alive (Израиль), Илинка и Алекс Флоря - Yodel It! (Румыния), JOWST и Александр Уолманн - Grab The Moment (Норвегия), O'G3NE - Light And Shadown (Нидерланды), Натан Трент - Running On Air (Австрия).

Напомним, финал музыкального конкурса состоится 13 мая на сцене международного выставочного центра в Киеве.