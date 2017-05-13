Главные призы Венецианской биеннале получили немецкие художники

В последний раз Германия получала "Золотого льва" за представленный на Венецианской биеннале павильон в 2011 году

Немецкие художники получили оба главных приза 57-й Венецианской биеннале, которая открылась сегодня, 13 мая. Немецкий павильон, организованный Анне Имгоф, получил "Золотого льва" как лучший национальный павильон на международной выставке, а немецкий автор концептуального искусства Франц Эргард Вальтер был признан лучшим художником биеннале, передает Deutsche Welle.

Имгоф в немецком павильоне представляет 5-часовой перформанс "Фауст", а Вальтер представил свою огромную работу из текстиля.

В последний раз Германия получала "Золотого льва" за представленный на Венецианской биеннале павильон в 2011 году, в 2013 году немецко-британский художник Тино Сегал был признан лучшим художником.

Как отмечает агентство dpa, двойную победу немецкие художники получили на Венецианской биеннале впервые - до этого ФРГ еще никогда не получала обе главные награды одной из важнейших художественных выставок мира.

57-я Венецианская биеннале открылась сегодня и будет работать до 26 ноября. Организаторы ожидают, что нынешнюю выставку посетит до 500 тыс. ценителей искусства.

На главной мировой выставке свои работы представят около 120 художников из 51 страны мира. Кроме того, в рамках биеннале будут работать более 80 национальных павильонов, среди которых будет и украинский.

Украину на 57-й Венецианской биеннале представит серия работ "Парламент" известного фотохудожника Бориса Михайлова. В рамках выставки также будут представлены спецпроекты молодых украинских художников, созвучные с творчеством Михайлова, которые должны шире отрефлексировать историю современного украинского искусства.

Венецианская биеннале – La Biennale di Venezia – основана в 1895 году и является одним из важнейших международных событий в сфере искусства. Каждые два года выставку посещают сотни тысяч посетителей.

Украина участвует в проекте с 2001 года.

