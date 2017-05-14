Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая

"Восьмое чувство" / Sense 8

Создатели: Лана и Лили Вачовски, Дж. Майкл Стражински

В главных ролях: Брайан Дж. Смит, Таппенс Мидлтон, Пэ Ду На

Премьера: 5 мая

Летом 2015 года авторы "Матрицы" Лана и Лили Вачовски пообещали взорвать телебизнес "к чертям собачьим", выпустив сай-фай сериал "Восьмое чувство" с историей планетарного масштаба. Они намеревались поднять планку экшена на невиданный уровень, а также коснуться проблем, на которые большинство шоу закрывают глаза. Так как для Вачовски это был дебют на ТВ, они призвали на помощь опытного продюсера Дж. Майкла Стражински, создателя "Вавилон 5".

Прямо скажем: история про то, как восемь очаровательных незнакомцев в восьми уголках планеты внезапно почувствовали, что их разумы соединены, революцией не стала. Герои эффектно использовали знания и навыки друг друга, но эта межконтинентальная мозаика пока не сложилась в цельную картину.

Вся надежда на второй сезон: в нём будет десять эпизодов, и они появятся в онлайн-кинотеатре Netflix в день премьеры.

"Я люблю Дика" / I Love Dick

Создатели: Сара Габбинс, Джилл Солоуэй

В главных ролях: Кевин Бейкон, Кэтрин Хан, Гриффин Данн

Премьера: 12 мая

Интернет-гигант Amazon продолжает затрагивать в своих сериалах не самые удобные темы для разговора. Сначала была драма "Очевидное" о пожилом отце семейства, который признался в том, что всегда хотел быть женщиной, и начал одеваться и вести себя соответствующе. Этот сериал придумала Джилл Солоуэй, режиссёр комедии "Полуденная нега" (приз на фестивале в Каннах). "Я люблю Дика" — новый проект Солоуэй в соавторстве с Сарой Габбинс, для которой это дебютная работа на телевидении.

Сериал основан на книге Криса Крауса 1997 года, где смешались выдумка и реальные факты из биографии писателя. Тогда критики назвали книгу Крауса взрывной и саморазоблачительной, а некоторые утверждали, что это самые необычные мемуары, появлявшиеся в печати. Завязка проста: академик Сильвер (Данн) и его жена Крис, кинорежиссёр (Хан), переезжают из Нью-Йорка в Техас ради писательской резиденции, которую получил Сильвер. Там они знакомятся с харизматичным профессором Диком (Бейкон), и оба становятся им одержимы — как в платоническом, так и в эротическом смыслах. Какой брак может уцелеть после такого испытания?

В первом сезоне шоу Amazon заказано восемь серий.

"Без обязательств" / Casual

Создатель: Зандер Леманн

В главных ролях: Микейла Уоткинс, Томми Дьюи, Тара Барр

Премьера: 23 мая

Американский стриминг-сервис Hulu начал выпускать собственные сериалы не так давно, но уже сумел заманить к себе и Хью Лори (триллер "Шанс"), и Джеймса Франко ("11.22.63", аккуратная экранизация романа Стивена Кинга). "Без обязательств" было одним из первых комедийных шоу Hulu. Всё начиналось так: успешная психотерапевт Валери (Уоткинс) разводится с мужем после того, как тот ей изменил, и переезжает в дом своего младшего брата Алекса (Дьюи), раздолбая и холостяка. Вместе с Валери переезжает и её дочь-подросток Лора (Барр). А дальше они пытаются поладить друг с другом и с окружающим миром — прямо скажем, это одновременно и смешное, и печальное зрелище. Среди авторов проекта выделяется Джейсон Райтман, обладатель "Золотого глобуса" за сценарий к драме "Мне бы в небо" с Джорджем Клуни в главной роли. Кроме того, Райтман снял "Джуно", нашумевшую в своё время комедию взросления с большим животом. Придумал "Без обязательств" Зандер Леманн, фактически новичок на ТВ, — до этого он написал всего один эпизод "Хроник Шаннары" для канала MTV. В третьем сезоне "Без обязательств" покажут двенадцать серий.

"Твин Пикс" / Twin Peaks

Создатели: Дэвид Линч, Марк Фрост

В главных ролях: Кайл МакЛоклен, Шерил Ли, Медкен Эмик

Премьера: 21 мая

"Это происходит снова" — под таким слоганом воскреснет "Твин Пикс", сюрреалистичный сериал, который выходил в начале 1990-х и раздвинул рамки возможного на ТВ. Занятно, что при этом шоу Дэвида Линча и Марка Фроста уничтожили именно телевизионные боссы: после первого сезона "Твин Пикс" стал культовым, а руководство канала ABC решило, что лучше всех знает, как развить успех. Боссы заставили авторов шоу раскрыть личность убийцы Лоры Палмер в начале второго сезона. Дэвид Линч был не согласен с таким поворотом и ушёл из проекта. Следом рухнули рейтинги, и ABC закрыл "Твин Пикс". "Увидимся через 25 лет", — пообещала Лора Палмер агенту Куперу и, похоже, не обманула. В новых сериях в провинциальный город Твин Пикс вернутся едва ли не все актёры прошлых лет, а также создатели шоу Дэвид Линч и Марк Фрост. Но будут и свежие лица, среди которых Дженнифер Джейсон Ли, лауреат "Оскара" за "Омерзительную восьмёрку" Тарантино.

По слухам, Линч снимал новый сезон "Твин Пикс" как одну громадную киноленту и только на стадии монтажа разбил её на восемнадцать эпизодов. В день премьеры выйдет две серии.

"Карточный домик" / House of Cards

Создатели: Мелисса Джеймс Гибсон, Фрэнк Пульезе

В главных ролях: Кевин Спейси, Робин Райт, Майкл Келли

Премьера: 30 мая

Главный герой "Карточного домика" Фрэнк Андервуд (Спейси) начинал как циничный конгрессмен, а затем проложил себе дорогу в Овальный кабинет президента США. И дорога это была вымощена вовсе не жёлтым кирпичом и добрым словом, а лицемерием и жертвами, причём порой человеческими. Чем дальше, тем меньше от Фрэнка отставала его жена Клэр (Райт), расцветая на экране коварством и жестокостью. Она сидела за одним столом с участницами группы Pussy Riot и укрощала мужчину, напоминающего Владимира Путина, — чего не сделаешь ради геополитического доминирования. В итоге к пятому сезону Андервуды составили беспощадный тандем, который развязывает полномасштабную войну только для того, чтобы отвлечь страну от собственных преступлений. Кевин Спейси и Робин Райт уже получили по "Золотому глобусу" за свои роли в сериале. Для пятого сезона Netflix сменил шоураннера Бо Уиллимона, который руководил проектом, — он решил бороться с режимом новоизбранного президента США Дональда Трампа и возглавил политическую оппозиционную организацию Action Group Network. В новом сезоне "Карточного домика" заказано тринадцать серий, они выйдут в день премьеры.

"Королевство" / Kingdom

Создатель: Байрон Баласко

В главных ролях: Фрэнк Грилло, Джонатан Такер, Ник Джонас

Премьера: 31 мая

Главные герои "Королевства" — вовсе не британские лорды, как можно было подумать, читая название. Сериал Байрона Баласко рассказывает о современных бойцах смешанных боевых искусств MMA. В центре событий Алви Кулина (Грилло), владелец тренировочного клуба, двое его сыновей-бойцов, тихоня Нэйт (Джонас) и нахальный Джэй (Такер). Вся их жизнь вертится вокруг боёв и подготовки к ним, но главные битвы, как всегда, за пределами ринга. Авторы "Королевства" грамотно распределяют наше внимание между застарелой семейной драмой семейства Кулина и жёсткими кровавыми схватками, которые идут на экране едва ли не в реальном времени. Не сомневайтесь: все герои шоу побывают на полу, но только для того, чтобы подняться ещё более крепкими и сильными. Новый сезон станет для "Королевства" финальным, в нём заказано десять серий.