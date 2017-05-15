Пауэрс Бут был награжден "Эмми" за роль в телефильме "Гайанская трагедия: История Джима Джонса"

В возрасте 68 лет умер американский актер Пауэрс Бут, известный по ролям в фильмах "Город грехов", "Мстители", "Дэдвуд", "Тумстоун: Легенда Дикого Запада", а также в сериале, "Нэшвилл".

О смерти артиста сообщили мировые СМИ со ссылкой на CNN.

Представитель актера сообщил, что Бут скончался во сне, "от естественных причин" в своем доме в Лос-Анджелесе. Поминальная церемония пройдет в родном актеру Техасе.

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Отметим, Пауэрс Бут был награжден "Эмми" за роль в телефильме "Гайанская трагедия: История Джима Джонса". В фильмах "Город грехов" и "Город грехов 2" он сыграл роль сенатора Рорка.

В сериале "Нэшвилл" он был приглашен на роль Ламара Уайетта, влиятельного политика и властного отца героини Конни Бриттон.

Также актер известен ролями в фильмах "Сталинград", "На рассвете", "Аттила-завоеватель".

Напомним, Сильвио Берлускони станет героем фильма Паоло Соррентино.