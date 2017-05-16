Умер знаменитый советский актер Олег Видов

США в возрасте 73 лет умер советский, российский и американский актер и режиссер Олег Видов. Об этом сообщили представители семьи актера.

Причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь. Видов родился 11 июня 1943 года в Московской области.

Он известен по фильмам "Всадник без головы", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удач".

В США он также снимался в фильме "Красная жара" вместе с Арнольдом Шварценеггером, а также в картине "Дикая орхидея".