В Киеве открывается "Книжный Арсенал"

На арсенале будет представлена фокус-тема "Смех. Страх. Сила", которая объединит дискуссии о "политическом карнавале, черный юмор и явления, с которых смеется украинский Интернет". Важным поводом для обозначения темы стало 175-летие со времени выхода полного издания "Энеиды" Ивана Котляревского.

В рамках фокус-темы будет представлена новая версия спектакля "Энеида" харьковского театра-студии "Арабески", а также выставки иллюстраций, плакатов, карикатур.

В международной программе запланировано участие более 50 известных писателей, литературных деятелей и художников из США, Канады, Великобритании, Японии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Германии, Франции, Польши, Латвии, Чехии, Грузии, Бельгии, Румынии и других стран.

В 2017 году "Книжный Арсенал" также начинает традицию приглашения в Украину крупных мировых литературных фестивалей.

Первым гостем этой спецпрограммы станет Бирмингемский литературный фестиваль (по инициативе Британского Совета в Украине).

Напомним, опубликован шорт-лист Международной Букеровской премии.