В тройку лидеров на Венецианской биеннале вошел украинский павильон

Украинский национальный павильон современного искусства вошел в тройку лидеров на Венецианской биеннале.
Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на заявление министра культуры Евгения Нищука на заседании Кабмина.
"По определению комиссаров Венецианской биеннале, арт-кураторов, критиков, мы вошли в тройку лучших павильонов среди Германии и Британии. Это первый такой большой успех в части презентации современного искусства Украины в мире и Европе", - подчеркнул министр.
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Выставка современного искусства в Венеции будет работать до конца ноября. За это время ее посетят до полумиллиона людей.
Напомним, художница из Германии Анне Имхоф получила главную награду Венецианской биеннале за выставку "Фауст".