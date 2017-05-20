В новом фильме Ридли Скотта звучит песня Nature boy в прекрасном исполнении Авроры Акснес. Это очень старая вещь, которую пел еще Нэт Кинг Коул. В песне речь идет о странном парне, наделённом магической силой, который странствовал далеко —по ту сторону суши и моря. У него были грустные глаза и застенчивый голос. К финалу парень говорит очень простую вещь: "Величайшая вещь, которую ты когда-либо познаешь, —Это просто любить и быть любимым в ответ". Впрочем, "Завет. Чужой" не о человеке и его чувствах, а о сверхчеловеке и сверхзадаче. О попытке заглянуть за линию горизонта.

Первый кадр — флешбек из "Прометея". В белой комнате с видом на океан сидит андроид Дэвид (Майкл Фассбендер). На стене висит картина "Рождество" Пьеро делла Франческа, где-то в углу статуя Давида в полную величину. Рядом с андроидом его создатель Питер Вейленд (Гай Пирс). Они рассуждают о том, что люди создали андроидов для служения, но человечество до сих пор не знает, кем и для чего оно было создано. Звучит фортепианная версия "Входа богов в Валгаллу" из вагнеровского "Золота Рейна". Этот эпизод задает ритм фильма — ницшеанского и холодного, как лезвие ножа.

"Завет. Чужой" не о человеке и его чувствах, а о сверхчеловеке и сверхзадаче. О попытке заглянуть за линию горизонта

По факту, это кино о том, что происходило между событиями, показанными в "Прометее" и первом"Чужом".

В 2104 году, спустя десять лет после событий на LV-223 экипаж космического корабля "Завет" с андроидом Уилом – улучшенной копией Дэвида – попал на далекую планету. Как впоследствии выяснилось – родину Создателей. Планета выглядела недружелюбно, серые скалы вокруг, хмурое небо, ни птиц, ни зверей. И любому сидящему в зале было ясно, что с этой планеты по-хорошему надо было делать ноги еще в самом начале фильма. Но герои решили иначе и потом большую часть времени вынуждены были спасаться от ксеноморфов – Чужих. Впрочем, произошло одно чудесное событие – экипаж встретил андроида Дэвида, единственного выжившего из предыдущей экспедиции. Между схватками с чудовищами, Дэвид ведет философские беседы с Уилом. Разумеется, обоих играет Фассбендер. Причем, настолько лихо, что прочие актеры кажутся лишь приложением к двум его ролям.

Время от времени Дэвид цитирует классиков, призванных подчеркнуть контекст происходящего на экране: "И сохранил слова обломок изваянья: — "Я — Озимандия, я — мощный царь царей! Взгляните на мои великие деянья, Владыки всех времён, всех стран и всех морей!" Кругом нет ничего… Глубокое молчанье… Пустыня мёртвая… И небеса над ней…" В определенный момент вдруг понимаешь, что Фассбендер отчаянно похож на Гамлета, которого сыграл Лоуренс Оливье. Что роли его андроидов об обреченности на одиночество и вечном поиске смысла. А еще о том, что Создатель жесток, раз обрек свое дитя на такие муки и страдания.

Однажды режиссер этого фильма сказал: "Вы не понимаете. Мне нужна вся планета. Мне нужна Земля, и она нужна мне через десять минут". "Чужой. Завет" — это кино о Ридли Скотте. О почти сверхчеловеке, который способен отпустить фантазию настолько, что кажется, еще немного и он пожмет руку Создателю.