Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Криса Корнелла похоронят на Hollywood Forever
<span class="label red">Видео</span> Криса Корнелла похоронят на Hollywood Forever
Фото из открытых источников

Видео Криса Корнелла похоронят на Hollywood Forever

Семья музыканта рассматривает вариант о проведении публичной панихиды для фанатов

 

21.05.17 172
040

Похороны лидера знаменитой группы Soundgarden Криса Корнелла пройдут 26 мая в Лос-Анджелесе.

Музыкант будет похоронен на кладбище Hollywood Forever.

Семья Корнелла рассматривает вариант о проведении "публичной панихиды для фанатов".

Лидеру Soundgarden и Audioslave было всего 52 года. Он был найден бездыханным в ванной отеля MGM Grand Detroit.

Напомним, группа Soundgarden наряду с Nirvana, Pearl Jam и Alice in Chains оказала огромное влияние на развитие мировой рок-музыки начала 90-х, сделав музыкальный жанр, как гранж, частью музыкальной культуры.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
С украинской стороны все было организовано на высшем уровне, - глава ЕвровиденияВерка Сердючка снимет с себя звездуСтартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 12621
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 28293
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4879
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 36159
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 33512
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1491
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2362
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 2577
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 5901
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 3140
  1. Становится горячо. Почему метеорологи бьют тревогу 5416 / 6025
  2. После реформы пенсии будут расти автоматически, - Минсоцполитики 2780 / 3351
  3. Двоечники. 15 знаменитостей, которые плохо учились 2601 / 3380
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Чернигов 1739 / 2235
  5. "ПионЭры, идите в ж…пу!" Кремлевская игра в СССР все больше отдает маразмом 1597 / 8948
  6. "Это какой-­то... позор?" Что стоит за запретом российских интернет-сервисов и компаний 1567 / 2780
  7. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 1412 / 3444
  8. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 1094 / 36159
  9. Жил-был мальчик. Зачем смотреть "Чужой. Завет" Ридли Скотта 1034 / 1484
  10. Ситуация в зоне АТО значительно обострилась 1021 / 1152
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Чернигов 17 / 2235
  2. "ПионЭры, идите в ж…пу!" Кремлевская игра в СССР все больше отдает маразмом 15 / 8948
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 14 / 36159
  4. После реформы пенсии будут расти автоматически, - Минсоцполитики 10 / 3351
  5. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 9 / 3444
  6. "Это какой-­то... позор?" Что стоит за запретом российских интернет-сервисов и компаний 7 / 2780
  7. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 6 / 28293
  8. Двоечники. 15 знаменитостей, которые плохо учились 6 / 3380
  9. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 6 / 12621
  10. Украинский программист создал плеер для прослушивания музыки в Facebook 4 / 715
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.