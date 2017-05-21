Похороны лидера знаменитой группы Soundgarden Криса Корнелла пройдут 26 мая в Лос-Анджелесе.
Музыкант будет похоронен на кладбище Hollywood Forever.
Семья Корнелла рассматривает вариант о проведении "публичной панихиды для фанатов".
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Лидеру Soundgarden и Audioslave было всего 52 года. Он был найден бездыханным в ванной отеля MGM Grand Detroit.
Напомним, группа Soundgarden наряду с Nirvana, Pearl Jam и Alice in Chains оказала огромное влияние на развитие мировой рок-музыки начала 90-х, сделав музыкальный жанр, как гранж, частью музыкальной культуры.