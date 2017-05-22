Премию "Украинская книга года" получили сразу три писателя

Президент Украины Петр Порошенко присудил премию "Украинская книга года" писателям Мирославу Дочинцу, Владимиру Корнийчуку и Татьяне Стус.
Об этом стало известно из указа Президента Украины №138 от 18 мая, опубликованного на сайте главы государства.
Такое решение Порошенко принял на основании решения комитета по ежегодной премии Президента Украины "Украинская книга года".
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Звание лауреата премии Президента "Украинская книга года" присуждено:
- за книжные издания "Синяя тетрадь. Листы дней свитящих" и "Лад" - Мирославу Дочинцу и издательско-полиграфическому комбинату "Карпатская башня" ("За выдающиеся достижения в области художественной литературы");
- за книжное издание "Мария Заньковецкая" - Владимиру Корнийчуку и ООО "Издательство "Криница" ("За весомый вклад в развитие украиноведения");
- за книжное издание "Еж Вильгельм" - Татьяне Стус и ООО "Издательство "Виват" ("За содействие в воспитании подрастающего поколения").
Напомним, сказка "Маленький принц" вошла в тройку самых переводимых книг в мире.