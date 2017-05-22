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Главная » Стиль жизни » Культура » В столице открываются "Київські Лаври"

В столице открываются "Київські Лаври"

В столице открываются "Київські Лаври"
Фото: Litcentr

Один из самых больших и авторитетных фестивалей поэзии в Восточной Европе – "Київські Лаври" – пройдет в этом году в Киеве 24–28 мая в двенадцатый раз

22.05.17 684
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За годы существования фестиваля в нем приняли участие более 500 поэтов из 24 стран мира. Одной из своих основных задач организаторы считают поддержку поэзии на украинском языке, а равно – расширение и гармонизацию культурного пространства в Украине.

В этом году в Киеве выступят поэты из Украины, Беларуси, Грузии, России и США. Наравне с молодыми украинскими авторами из разных регионов страны будут читать свои стихи звезды современной поэзии: Петро Мидянка, (Украина), Бахыт Кенжеев, Андрей Грицман (США), Лилия Газизова (Татарстан, Россия), Борис Херсонский (Украина), Ника Джорджанели (Грузия), Вера Полозкова (Россия), Марианна Кияновская (Украина), Вероника Долина (Россия), Андрей Хаданович (Беларусь), Галина Крук (Украина), Мария Галина (Украина – Россия) и другие.

В фестивале этого года принимает участие народный артист Украины Алексей Горбунов и группа "Грусть Пилота", а также молодые исполнители и музыканты из Украины и Беларуси.

С программой фестиваля можно познакомиться здесь

Напомним, сказка "Маленький принц" вошла в тройку самых переводимых книг в мире.

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