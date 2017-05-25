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Главная » Стиль жизни » Культура » Воруют все. Как художники нарываются на обвинения в плагиате
Воруют все. Как художники нарываются на обвинения в плагиате
Фото: открытые источники

Воруют все. Как художники нарываются на обвинения в плагиате

Художники часто демонстрируют профессиональную ревность, подозревая коллег в заимствованиях, иногда обоснованно. В подборке Фокуса — несколько примеров, которые трудно объяснить простым совпадением

Алексей Батурин - 25.05.17 540
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12 мая в Нью-Йорке установили надувную скульптуру американского художника Джеффа Кунса "Сидящая балерина". На днях американца уличили в копировании работы украинской художницы Оксаны Жникруп — идентичной фарфоровой статуэтки. Кунс заявил, что на такой сюжет его натолкнула "небольшая скульптура, найденная на российской фабрике".

Джеффа Кунса не впервые обвиняют в плагиате. Несколько лет назад его скульптуру "Сделано зимой" сняли с выставки в парижском Центре Помпиду из-за того, что она напоминала сюжет рекламной кампании для бренда одежды Naf-Naf, созданной в 1985 году французским дизайнером Франком Давидовичи. Впрочем, это не помешало Кунсу заработать: скульптура была создана в нескольких авторских копиях, одну из них продали на аукционе Christie’s за $4,3 млн.

В марте 2017 года обнаружили сходство скульптуры Кунса, изображающей двух обнажённых детей, и снимка "Дети", сделанного французским фотографом Жаном-Франсуа Боре. Суд постановил взыскать с американца $40 тыс. в пользу наследников фотографа.

Такие истории случаются регулярно, однако чаще всего те, кто крадут идеи, остаются безнаказанными. В подборке Фокуса — несколько примеров.

Журавель vs Петренко


Юрий Журавель, серия "Карикадурка", 2014 год
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Российский сенатор Валентина Петренко, 2015 год
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Инцидент с американским скульптором не первый случай кражи идей украинских художников. В 2015 году российский сенатор Валентина Петренко во время пресс-конференции "#ЯНеШарли презентовала картинку, которая, по её замыслу, должна была высмеять французских карикатуристов. Гнев сенатора вызвала карикатура об упавшем в Египте российском самолёте, опубликованная в журнале Charlie Hebdo.

Петренко оказалась женщиной без комплексов: при подготовке плаката она взяла работу украинца Юрия Журавеля, просто нанеся поверх изображения свой текст. Журавель предложил ей извиниться за плагиат, но вскоре стало понятно, что дожидаться извинений не стоит: помощник сенатора объяснила, что "если картинка гуляет по интернету в открытом доступе, её можно брать и использовать".

"Пойманная" vs "Ангел"


Вильям Бугро "Пойманная", 1891
Никас Сафронов "Ангел", 1993


Один из самых известных российских поп-художников Никас Сафронов активно выступает за уважение авторских прав. Однажды он пожаловался в Управление по борьбе с экономическими преступлениями на фирму, которая использовала его картину — портрет Владимира Путина — как принт для футболок. Владельцу фирмы за преступление грозило до пяти лет тюрьмы.

Объясняя свою щепетильность в вопросах авторских прав, Сафронов заявил: "Конечно, и у меня что-то взято из творчества других живописцев. Но есть плагиат, а есть история и цитаты — это когда ты под впечатлением от другой картины рисуешь что-то своё". Твёрдая гражданская позиция не мешает ему вдохновляться работами, написанными за полтораста лет до него, как в случае с картиной "Ангел", практически идентичной полотну француза Вильяма Бугро "Пойманная".

Парушева vs "Энергомаш"


Модели необычных электроопор Елены Парушевой		 32-метровая опора ЛЭП "лыжника" в Сочи


В 2013 году претензии к россиянам возникли у болгарской художницы Елены Парушевой. Она решила подать в суд на компанию "ДизайнДепо" и завод "Энергомаш — БЗЭМ", которые использовали её идею при изготовлении необычной скульптуры — 32-метровой опоры ЛЭП в виде лыжника, установленной в Сочи накануне Олимпиады.

Парушева объяснила журналистам, что в 2010 году на выставке в Париже познакомилась с представителем энергокомпании "ЕЭС" Андреем Казаченковым. Увидев созданные ею модели необычных электроопор, он предложил ей принять участие в подготовке к Олимпиаде. Елена направила Казаченкову пару десятков своих рисунков и фотографии моделей, после этого на связь он не выходил, "лыжника" строили без её участия. По жалобе Парушевой парижская организация ADAGP, объединяющая деятелей искусства, сообщила Российскому авторскому обществу о грубом нарушении авторских прав. Там ответили, что жаловаться бессмысленно, потому что в России действуют законы, отличающиеся от европейских.

"Тьма" vs "Квадрат"


Роберт Фладд "Великая тьма", 1617 год
Казимир Малевич "Чёрный супрематический квадрат", 1915 год


Впрочем, заимствовали идеи и украинцы. Свою самую узнаваемую картину "Чёрный супрематический квадрат" Казимир Малевич написал в 1915 году. Она быстро стала знаменитой, и теперь многие задаются вопросом, стоит ли приписывать художнику авторство идеи. Скепсис обоснован, ведь ещё в 1882 году Пол Билход реализовал совершенно идентичный сюжет в картине "Ночная драка негров в подвале", а за триста лет до Малевича английский врач Роберт Фладд написал картину "Великая тьма".

Чикаго vs Карамай


Аниш Капур "Облачные врата", 2006 год (нажмите для увеличения)
Арт-объект в китайском Карамае, 2013 год (нажмите для увеличения)


В Китае научились подделывать не только одежду и электронику, но и произведения искусства. В 2013 году в китайском Карамае начали строить гигантский арт-объект, символизирующий каплю нефти — главное достояние региона. Это расстроило британского художника Аниша Капура — к этому моменту его совершенно идентичная скульптура Cloud Gate ("Облачные врата") уже семь лет украшала Чикаго. "Я чувствую, что должен дойти до высших инстанций и призвать к ответу в суде тех, кто несёт за это ответственность, — заявил скульптор. — Я надеюсь, что мэр Чикаго поддержит меня в этом деле. Власти Китая должны предпринять что-то, чтобы остановить подобные нарушения и полностью соблюдать авторские права".

Ливайн vs Дюшан


Марсель Дюшан "Фонтан", 1917 год
Шерри Ливайн Фонтан (Будда)", 1996 год


Некоторые художники честно признают, что используют для своих творений идеи коллег. В искусствоведении есть термин "апроприация", который означает более или менее прямое использование уже существующих произведений искусства. Среди знаменитых последователей этого метода — американка Шерри Ливайн. Она не стесняется заявлять о том, что позаимствовала работы Клода Моне и Казимира Малевича. Её задача — лишь переосмыслить их.

Как это работает, хорошо видно на примере её скульптуры "Фонтан (Будда)", сделанной по мотивам "Фонтана" Марселя Дюшана, созданного в 1917 году.

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