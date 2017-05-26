Ещё в начале года «5 канал» запустил процесс масштабных обновлений своего онлайн-ресурса. По словам главного редактора 5.UA Марии Скибинской, с помощью этих обновлений посетителям сайта удалось предоставить целый ряд уникальных возможностей. О том, какие изменения произошли за неполные пять месяцев, Мария Скибинская рассказала в интервью Фокусу.

Какие конкретные цели ставит перед собой новое руководство сайта?

- Этот проект для меня особенно интересен. Имея опыт работы с различными меда, создавая сайты для изданий, которые ранее не были представлены в web либо же имели сайты-визитки, использовавшиеся больше в качестве архивов, знаю, как важно, сохраняя традиции бренда, по-сути, заново запустить его. Однако эта задача проще, если аудитория web-ресурса только начинает формироваться.

С 5.UA ситуация сложнее, но тем интереснее. Сайт существует давно. У него уже есть своя сформированная аудитория, ядро. Передо мной стоит задача не просто удержать уже существующих посетителей, но и привлечь новых пользователей. Работа действительно филигранная.

Сайт 5.UA долгое время был корпоративным ресурсом 5 канала. Очевидно, что на обновленном сайте найдётся место и для всех видеоматериалов, которые будут появляться в эфире. А что, кроме них, будет размещаться на 5.UA?

- Мы чтим традиции, но обязаны развиваться. На сайте и далее будет отражен контент "5 канала", но уже адаптированный для интернет-аудитории. Учитывая, что Интернет живет в ускоренном ритме, обновленный 5.UA содержит собственную новостную ленту, эксклюзивные авторские материалы, интервью, аналитику, видео- и фотоконтент.

Помимо этого, редакция сайта запустила собственный кросс-платформенный проект "Час: Online". В нем нам удалось практически невозможное – объединить аудитории сайта, ТВ и социальных сетей. Гости студии: политики, чиновники, артисты, именитые медики отвечают на вопросы зрителей. Видео-трансляцию можно одновременно смотреть на сайте, ТВ, в YouTube и соцсетях. Люди имеют возможность стать участником дискуссии в прямом эфире. Это действительно уникальный проект.

Что уже изменилось в вёрстке сайта

- Сайт стал адаптивным. Он "научился" определять тип устройства, с которого на него заходит пользователь, и автоматически перестраивать блоки под размер экрана.

Увеличилось количество тематических блоков на главной странице сайта. Поиск нужной и важной информации стал легким и удобным, "в один клик".

Появились новые типы контента. Я имею в виду прежде всего лонгриды – авторские материалы, интервью, исторические статьи, оформлены в удобном для любителей фундаментального чтива формате. Эти материалы проиллюстрированы качественными фото и HD-видео.

Отдельно стоит сказать о разделе "Фотогалереи", который ежедневно пополняется новыми, качественными и интересными снимками.

Кроме того, проведены серьезные технические изменения: SEO, оптимизирована скорость загрузки сайта, повышена его отказоустойчивость.

Будут ли на обновленном 5.UA новые разделы? Появятся ли связанные с ним сайты, превратив 5.UA в портал?

- Мы постарались сохранить привычную нашей аудитории структуру сайта, лишь немного модернизировав ее. В новом разделе "Регионы" собраны все материалы из областей Украины. Пользователю достаточно нажать на специальную метку с названием города у заголовка материала, чтобы увидеть все новости населенного пункта, указанного в данном геотеге.

Обновились также и телевизионные разделы "Ведущие" и "Программы". Теперь смотреть любимые проекты стало легче - нужно лишь зайти в раздел "Программы" и кликнуть на нужный выпуск.

Мы планируем постепенно переходить к портальной структуре. В скором будущем каждый ТВ проект "5 канала" будет представлен отдельным сайтом-сателитом.

Чем обновлённый сайт 5 канала должен отличаться от конкурентов?

- Качественными материалами, только проверенной информацией, удобными форматами и передовыми технологиями, которые мы уже успешно внедряем на нашем ресурсе.

На сайте канала сообщается, что он был основан по стандартам ВВС. Насколько эти стандарты будут сохраняться при нынешнем обновлении сайта? Значит ли это, что сайт 5 канала будет похож на сайт ВВС?

- Это так. И как я уже говорила ранее, мы строго чтим традиции бренда. Но "быть похожим", на мой взгляд, это не то, к чему следует стремиться. Ведь в гонке за "модой" очень важно не потерять себя. Мы продолжаем следить за трендами наших западных и европейских коллег, стараемся перенимать их опыт. Но применяем его, учитывая специфику и потребности украинской аудитории.

Когда будет закончена трансформация 5.UA?

- Никогда. Мы живем в век технологий, которые развиваются с сумасшедшей скоростью. Чтобы соответствовать потребностям нашей аудитории мы не будем останавливаться на достигнутом.