Ноэл Галлахер назвал дату выхода своего нового альбома

Музыкант Ноэл Галлахер из британской группы Oasis назвал дату выхода своего нового альбома.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой наVulture.
По словам музыканта, пластинка должна выйти 9 ноября.
Это будет третий сольный диск Галлахера. Работа над альбомом уже завершена.
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Отмечается, что в октябре, то есть месяцем ранее, будет выпущен сольный альбом коллеги Галлахера по Oasis – его младшего брата Лиама.
Напомним, первое сольное выступление экс-фронтмена Oasis Лиама Галлахера будет в поддержку жертв теракта в Манчестере.