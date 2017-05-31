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Главная » Стиль жизни » Культура » Ноэл Галлахер назвал дату выхода своего нового альбома

Ноэл Галлахер назвал дату выхода своего нового альбома

Ноэл Галлахер назвал дату выхода своего нового альбома
Ноэль Галлахер / Rollingstone.ru

Пластинка должна выйти 9 ноября

31.05.17 17
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Музыкант  Ноэл Галлахер из британской группы Oasis назвал дату выхода своего нового альбома.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой наVulture.

По словам музыканта, пластинка должна выйти 9 ноября.

Это будет третий сольный диск Галлахера. Работа над альбомом уже завершена.

Отмечается, что в октябре, то есть месяцем ранее, будет выпущен сольный альбом коллеги Галлахера по Oasis – его младшего брата Лиама.

Напомним, первое сольное выступление экс-фронтмена Oasis Лиама Галлахера будет в поддержку жертв теракта в Манчестере.

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