Сервис Netflix выпустил пятый сезон политического сериала "Карточный домик"с Кевином Спейси и Робин Райт в главных ролях.
Доступны все 13 новых эпизодов.
Пятый сезон – первый без создателя "Карточного домика" Бо Уиллимона. В новую часть вернулись все ключевые актеры. Кроме того, есть знакомые лица, появление которых для зрителей может стать неожиданным.
Напомним, премьера "Карточного домика" состоялась в 2013 году. По сюжету сериала, конгрессмен Фрэнк Андервуд путем махинаций и преступлений занимает пост вице-президента, а затем и президента США, после чего идет на выборы, буквально шагая по сломанным карьерам и даже по трупам, используя слабые места политической системы и несовершенство законодательства.
Напомним, президент пообещал, что больше не будет распределения средств "под одеялом".