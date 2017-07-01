Уроки чтения. Какие книги рекомендуют лучшие топ-менеджеры Украины

АЛЕКСАНДР ДЮМА-ОТЕЦ "ТРИ МУШКЕТЁРА"

Кто рекомендует: генеральный директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода

Автор: Александр Дюма-старший был не только писателем, но и парижским журналистом, участником революционных событий. Дюма знал, как плетутся интриги и какими бывают их последствия, — ему, например, пришлось на время эмигрировать, чтобы избежать ареста.

Уроки: самый знаменитый роман писателя — "Три мушкетёра" — учит тому, что в юности необязательно зацикливаться на накоплении капитала. Она на то и дана, чтобы позволять себе нелогичные поступки, кутить, любить, мало спать и, если нужно, драться. Однако при этом не стоит пренебрегать налаживанием связей — д'Артаньяну было около 20, когда он познакомился с самыми влиятельными людьми Европы и оказался им полезен. Благодаря этому и спустя десятилетия четвёрка мушкетёров не оставалась без дела, вознаграждаемая титулами, должностями и деньгами.

ИЛЬЯ ИЛЬФ, ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК"

Кто рекомендует: председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко

Авторы: Ильф и Петров — одесситы, пережившие слом эпох, крах монархической системы и установление новых порядков. Этот опыт помог им сочинить яркие истории об обаятельном жулике, желающем разбогатеть за счёт менее харизматичных, зато весьма состоятельных проходимцев.

Уроки: Остап Бендер — герой, постоянно доказывающий, что деньги лежат под ногами, нужно только научиться их поднимать. История, описанная в романе "Золотой телёнок", учит ставить амбициозные цели. Если не лениться думать, заветное блюдечко с голубой каёмкой станет реальностью. Но будьте осторожны: чтобы удержать его в руках, понадобится отказаться от склонности к самокопанию. Иначе может статься, что весь ваш капитал отберут более наглые и настойчивые, а вам останется переквалифицироваться в управдомы.

СИРИЛ ПАРКИНСОН "ЗАКОНЫ ПАРКИНСОНА"

Кто рекомендует: председатель правления УкрАвто Александр Козис

Автор: историк, писатель и журналист Сирил Норткот Паркинсон деловым людям известен прежде всего своими "законами". Они написаны в сатирическом ключе и позволяют управленцу взглянуть на себя со стороны.

Уроки: Британская империя — колыбель бюрократии — дала Паркинсону богатый материал для наблюдений. Он вывел немало забавных формул, доказывающих, например, что время, потраченное на обсуждение проекта, обратно пропорционально рассматриваемой сумме.

Карьера исследователя бюрократических закономерностей начиналась с первого закона Паркинсона, опубликованного в 1955 году в журнале The Economist: работа заполняет всё время, отпущенное на неё. Если попытаться пойти наперекор этому правилу, станет понятно, что не обязательно сутками напролёт сидеть в офисе, чтобы достичь хороших результатов.

ТОМАС МАНН "БУДДЕНБРОКИ. ИСТОРИЯ ГИБЕЛИ ОДНОГО СЕМЕЙСТВА"

Кто рекомендует: председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач

Автор: Томас Манн вырос в состоятельной купеческой семье, поэтому у него не было недостатка в фактаже для написания своего романа, удостоенного Нобелевской премии.

Уроки: когда глава семейства добивается желаемого — успеха, богатства, почёта, у него может возникнуть соблазн внушить детям мысль о том, что главное в жизни — его бизнес. Он так поступает из благих побуждений, желая, чтобы семья ни в чём не нуждалась. Однако если сыновья не могут поделить отцовское наследство, если один из них ради продолжения дела отца и возвеличивания рода не позволяет дочери выйти замуж по любви, если на первое место глава фирмы ставит не родственные чувства, а работу, ни к чему хорошему это не приведёт. Трудно вести семейный бизнес, когда семье нет до него никакого дела. Итог закономерен — упадок.

МИХАИЛ БУЛГАКОВ "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"

Кто рекомендует: директор компании "АВТ Бавария" (BMW) Александр Тимофеев

Автор: Михаил Булгаков к деньгам относился легкомысленно, тратил легко, когда не хватало, мог отдать в ломбард скромные драгоценности жены. Иногда это доводило его семью почти до нищеты, однако находясь даже в самом затруднительном положении, Булгаков писал мастерски, подтверждая избитую истину о том, что художнику не обязательно быть сытым.

Уроки: делай что должен, и будь что будет. Что бы ни происходило за окном, пусть даже война, очень важно уметь сохранить семью и дом с кремовыми шторами на окнах. Пригодится и уютный стол под абажуром, за которым можно спокойно поговорить в тот день, когда поймёшь, что всё против тебя и ты больше никому не нужен, кроме тех, кто рядом. Тем же, кто нажил кое-какой капиталец, автор советует поискать для его сбережения в смутное время более подходящее место, чем самодельный тайник в собственной квартире.

БОГДАН ГАВРИЛИШИН "ЗАЛИШАЮСЬ УКРАЇНЦЕМ"

Кто рекомендует: председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук

Автор: известный экономист и филантроп, один из самых влиятельных украинцев в мире, мечтавший превратить свою родину в сильное государство.

Уроки: будущий член Римского клуба и многих академий родился и провёл детство в местечке Коропец Тернопольской области, уехал на Запад, работал лесорубом в Канаде, стал инженером, потом экономистом, сооснователем Давосского форума, консультировал крупнейшие корпорации мира, несколько правительств и президентов. В мемуарах Гаврилишина описан весь этот путь, который стал возможным только благодаря мечтам. Незадолго до смерти Гаврилишин признавался Фокусу, что написал книгу, чтобы на своём примере убедить молодых украинцев в том, что возможно всё, нужно только не бояться мечтать.