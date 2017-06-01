Новую книгу Толкина издали спустя 100 лет после написания

Новая книга автора "Властелина колец" Джона Рональда Руэла Толкина была опубликована и появилась на прилавках книжных магазинов спустя 100 лет после ее написания. Об этом пишет Русская служба BBC.

Книга посвящена истории любви смертного мужчины Берена и бессмертной эльфийки Лютиэн. Выйдя замуж за обычного человека, Лютиэн отказалась от бессмертия во имя любви.

В книге содержатся версии повествования, являющегося частью опубликованного эпического "Сильмариллиона".

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Книгу редактировал 92-летний сын писателя Кристофер Толкин, а проиллюстрировал издание Алан Ли, в свое время получивший премию "Оскар" за работу над кинотрилогией Питера Джексона "Властелин колец".

Для новой книги Кристофер Толкин взял оригинальную историю отца, бережно сохранив стиль и форму сказания, ставшего в свое время частью "Сильмариллиона".