Ночные животные. Главные фильмы, не попавшие в украинский прокат

"Рейд тигров" / Tiger Raid

Режиссёр: Саймон Диксон

В главных ролях: Брин Глисон, Дэмиен Молони, София Бутелла

Великобритания — Ирландия, триллер, 92 мин.

Сюжет: Джо (Глисон) и Падди (Молони), солдаты-наёмники, едут в грузовике на очередную миссию через пустыню где-то на Среднем Востоке. По дороге они без проблем разбираются с блокпостом автоматчиков и ведут беседы обо всём на свете: от ирландской внутренней политики до собственных любовных похождений. Наёмники должны похитить Шаду (Бутелла), дочь местного богача, и дождаться выкупа. Схватить девушку не проблема — куда сложнее сохранить человеческий облик, когда всюду видишь клетки.

Зачем смотреть: "Рейд тигров" — адаптация театральной постановки Radio Luxembourg ("Радио Люксембург") ирландского драматурга Мика Доннелана. На экран её перенёс режиссёр-дебютант Саймон Диксон и сделал это, сочетая громадные молчаливые панорамы пустыни с разговорным сценическим минимализмом. Поначалу герои фильма безобидно болтают, словно вышли из классического бадди-муви, но чем дальше, тем мрачнее их взаимные откровения. И уже не разобрать, где заканчивается розыгрыш и начинается исповедь, которая больше похожа на диагноз или приговор. Герои давно живут за гранью всякой морали, а камерная драматургия "Рейда тигров" в один момент вытолкнет их за грань нервного срыва. И тогда в ход пойдут не только все заряженные ружья со стен, но и стильный пояс смертника.

"Я прелесть, живущая в доме" / I Am the Pretty Thing That Lives in the House

Режиссёр: Оз Перкинс

В главных ролях: Рут Уилсон, Пола Прентисс, Боб Бэлабан

США — Канада, хоррор, 87 мин.

Сюжет: Лили (Уилсон), пугливая сиделка из хосписа, приезжает работать в скрипучий дом пожилой писательницы хорроров Айрис Блюм (Прентисс). Айрис живёт в полубессознательном состоянии и зовёт новую сиделку именем героини своей самой успешной книги. Лили не возражает, а зря — в этом доме у каждого имени своя невесёлая судьба.

Зачем смотреть: "Я прелесть, живущая в доме" — вторая киноработа Оза Перкинса, сына знаменитого актёра Энтони Перкинса (он прославился после роли Нормана Бейтса в "Психо" Альфреда Хичкока). Оз Перкинс шёл в кино по актёрским следам отца (сыграл 12-летнего Нормана Бейтса в "Психо 2"), а два года назад дебютировал как режиссёр с меланхоличным хоррором "Февраль", где нашлось место и отрезанным головам, и сеансу экзорцизма. Его новый фильм уже не использует такие бронебойные инструменты, отдавая предпочтение материям более тонким — эктоплазме, например. Да, призраки парят здесь, словно паутина осенью, пока героиня близоруко вглядывается в тёмные провалы дверных проёмов. Как известно, если долго вглядываться во тьму, то она непременно подмигнёт в ответ. "Я прелесть, живущая в доме" показывает, как должна заканчиваться любая история про скрипучий дом с чертовщиной, если бы она произошла в реальной жизни.

"Париж — это праздник" / Nocturama

Режиссёр: Бертран Бонелло

В главных ролях: Финнегэн Олдфилд, Венсан Ротье, Манал Исса

Франция — Германия — Бельгия, драма, 130 мин.

Сюжет: девять молодых людей разной национальности и вероисповедания устраивают синхронные террористические атаки в нескольких точках Парижа. Они взрывают машины, подрывают офисный небоскрёб и министерство внутренних дел, поджигают статую Жанны д’Арк. Погрузив Париж в панику, герои собираются в закрытом универмаге, чтобы переждать ночь, а утром выйти в новое будущее.

Зачем смотреть: "Париж — это праздник" — первоначальное название фильма, отсылающее к мемуарам Эрнеста Хемингуэя "Праздник, который всегда с тобой", где он с любовью описывал свою молодость в столице Франции. Но после парижских терактов в ноябре 2015 года режиссёру фильма Бертрану Бонелло пришлось изменить название, потому что книга Хемингуэя стала символом надежды для горюющих французов — они сметали её с полок книжных магазинов, чтобы показать всему миру, что Париж — это город любви, а не страха. В итоге Бонелло назвал свою ленту "Ноктюрама", но в нашем переводе эта ключевая для понимания фильма перестановка потерялась. Ноктюрама — это павильон для ночных животных в зоопарке. Герои фильма — молодые леваки, которые заблудились в павильоне радикализма и решили, что прогнать ночь из настоящего можно лишь с помощью насилия. Но если терроризм и открывает какие-то двери, то все они ведут в преисподнюю.

"Белая девушка" / White Girl

Режиссёр: Элизабет Эшли Вуд

В главных ролях: Морган Сэйлор, Брайан Марк, Индия Менуэз

США, драма, 88 мин.

Сюжет: Лиа (Сэйлор) вместе со своей подругой Кэти (Менуэз) переезжает из провинции в Нью-Йорк учиться в колледже. До занятий ещё несколько недель, а на углу напротив нового дома девушек дежурят симпатичные драгдилеры, среди которых выделяется Блу (Марк). Марихуана и другие вещества усиливают чувства новых знакомых — уже сутки спустя Лиа и Блу считают, что влюблены, а значит, готовы покорить весь мир. На их языке это значит продать кило кокаина по спекулятивной цене и разбогатеть. Но не всё так просто.

Зачем смотреть: название фильма отсылает не только к главной героине, но и к сленговому названию кокаина на улицах — white girl, ведь именно путешествие по неровной дорожке кокаина приводит Лиа в замкнутый круг, состоящий из эксплуатации и насилия.

Режиссёр и автор сценария "Белой девушки" Элизабет Эшли Вуд утверждает, что фильм основан на записях из её личного дневника, который она вела в юности. Главную роль в ленте сыграла Морган Сэйлор, прославившаяся после роли несносной дочери сержанта Броуди в сериале "Родина". Лиа пускается во все тяжкие ради спасения Блу из беды, и мир вокруг с удовольствием пользуется её готовностью пожертвовать собой.

"Белая девушка" — фильм о парадоксальной внутренней чистоте, которую не запятнать ни кровью, ни спермой.