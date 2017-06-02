В 2019 году выйдет историческая кинодрама "Анна Киевская"

Как отметили в кинокомпании Kinorob, работа над фильмом продолжается. "Сейчас финализируется работа над сценарием и утвержден основной состав съемочной группы", - сообщается на официальной странице кинокомпании в Facebook.

Съемки запланированы на лето-осень 2018 года на территории Франции и Украины.

Сюжет картины основан на историческом романе французской писательницы Жаклин Доксуа "Анна Киевская, королева Франции".

Режиссером-постановщиком станет трехкратный обладатель премии "Сезар" Ив Анжело, а оператором – Сергей Михальчук.

"Историческая фигура Анны Ярославны полна огромной энергии, и сегодня, как и 1000 лет назад, приковывает пристальное внимание и нередко становится предметом исторических споров в современной Европе. Наш фильм призван дать исчерпывающий ответ о происхождении княжны Киевской – королевы Франции", - отмечает продюсер проекта Оксана Мельничук.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию назвал Анну Ярославну "русской", а ее отца Ярослава – "нашим".